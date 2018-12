"Kogel Mogel" wraca po 30 latach

Premiera trzeciej części kultowej serii "Kogel Mogel", na którą fani czekali niemal 30 lat, zbliża się wielkimi krokami! "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" trafi do kin 25 stycznia, ale już teraz można zobaczyć plakat filmu.

Ewa Kasprzyk w scenie z filmu "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" /materiały dystrybutora

Jak zamienić pomidor w broń masowego rażenia? Kto sypia z Szakirą? I kto morduje na wsi krasnoludki? Odpowiedzi na te pytania widzowie znajdą w nowej, zwariowanej komedii Ilony Łepkowskiej (scenariusz), Kordiana Piwowarskiego (reżyseria) i firmy MTL Maxfilm: "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3"! W trakcie trwania zdjęć do filmu na planie pojawiło się 27 aktorów oraz 400 statystów!



Zdjęcie Plakat filmu "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” / materiały dystrybutora

- Proszę Państwa, docent Wolański (a właściwie już profesor) przeżył z żoną wiele! Po Piotrusiu dochowali się jeszcze córki Agnieszki, która na szczęście nie wrodziła się w swoją matkę z charakterem. Ale, jak to mówią, człowiek jest spokojny, dopóki się nie zdenerwuje. A po tych 30 latach Wolańskiego w końcu szlag trafił i w "Miszmaszu", czyli filmie "Kogel Mogel 3", zobaczymy, co z tego wyniknie - mówi Zdzisław Wardejn, który trzeci raz wciela się w niełatwą rolę "męża swojej żony".

W "Miszmaszu czyli Koglu Moglu 3" główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes... W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) - celebrytka i słynna sekstrenerka - wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy - mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) - buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy!

"Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" 1 6 Pod koniec września rozpoczęły się zdjęcia do filmu "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3". Autorką scenariusza jest Ilona Łepkowska, która była odpowiedzialna także za poprzednie dwie części tej kultowej komedii. „Miszmasz” będzie kontynuacją historii sprzed 30 lat, a widzowie zobaczą jak potoczyły się losy bohaterów po latach politycznej transformacji i społecznych przemian w Polsce. Autor zdjęcia: Źródło: MTL Maxfilm 6

Na ekranie doborowa obsada: doskonale znani z poprzednich części Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Łaniewska, Jerzy Rogala, Wiktor Zborowski, Paweł Nowisz, oraz Aleksandra Hamkało, Nikodem Rozbicki, Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Anna Mucha, Małgorzata Rożniatoska, Joanna Jarmołowicz, Wojciech Solarz, Mayu Gralińska-Sakai, Mikołaj Roznerski, Michalina Sosna i Jakub Kucner.