W momencie, kiedy uświadomiłam sobie, jak gorące jest oczekiwanie widzów na ten film, i jak wielkie wiążą z nim oczekiwania, zrozumiałam, że oni mają też swoją wizję tego, jak to powinno wyglądać. Niektórzy widzowie, którzy kochają dwie pierwsze części, chcieliby, żeby trzecia była taka sama, jak one, żeby aktorzy najlepiej mówili to samo. Minęło już jednak trzydzieści lat, nasi bohaterowie się zmienili. Próbowałam się zastanowić, co się z nimi stało, kim się stali, jak zmieniło się ich otoczenie. Przecież tamte filmy były też lubiane za pewien zmysł obserwacji obyczajowej

wyjaśniała Ilona Łepkowska.