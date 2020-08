"Kogel Mogel 4" od 4 stycznia 2021

Jeszcze w tym tygodniu zakończą się zdjęcia do filmu "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" reżyserowanego przez Annę Wieczur-Bluszcz. Autorka scenariusza, Ilona Łepkowska, poinformowała na swoim koncie na portalu społecznościowym Facebook, że premiera filmu zaplanowana została na 6 stycznia 2021 roku.

W czwartej części "Kogla Mogla" powrócą wszystkie gwiazdy filmowej serii /materiały prasowe

Przy okazji autorka Łepkowska aprezentowała aktora, który dołączył do ekipy filmu. To Marian Opania, którego możemy zobaczyć na zdjęciu z filmu, do którego pozuje w stroju kowboja. "Zostały nam tylko dwa ostatnie dni zdjęciowe do filmu 'Koniec świata czyli Kogel Mogel 4'. Czyli... film jest właściwie nakręcony! A oto kolejny nowy aktor, jaki dołączył do 'koglowej' ekipy. Przyczyna, dla której przebrał się za kowboja, pozostaje na razie tajemnicą..." - napisała na Facebooku Ilona Łepkowska.

Zdjęcia do czwartej części popularnego hitu trwały około miesiąca. Ich ukończenie daje nadzieję na to, że film trafi do kin w planowanym terminie. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 może jednak wpłynąć na datę premiery. "Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w kinach. Najwyżej trochę dłużej trzeba będzie poczekać" - zastrzega Łepkowska.

Poprzednią część filmu, "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" obejrzało w kinach blisko dwa i pół miliona widzów. W jej kontynuacji powrócą bohaterowie poprzednich filmów, ale autorzy filmu zapewniają, że nie zabraknie w nim również nowych twarzy.



Miłość Agnieszki (Aleksandra Hamkało) i Marcina (Nikodem Rozbicki) rozkwita, podobnie jak Kasi (Grażyna Błęcka-Kolska) i profesora Wolańskiego (Zdzisław Wardejn). Babcia Solska (Katarzyna Łaniewska) marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia. Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje Bożenka (Anna Mucha). Wolańska (Ewa Kasprzyk) postanawia radykalnie odmienić swoje życie i zamiast na seks, tym razem stawia na celibat. Spokój Piotrusia (Maciej Zakościelny) i Marlenki (Katarzyna Skrzynecka) burzy nieoczekiwana wizyta. A kiedy wszyscy bohaterowie spotkają się w jednym miejscu nastąpi tytułowy koniec świata - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4".