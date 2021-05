"Kochankowie mojej mamy: Jedna z najlepszych ról Krystyny Jandy

35 lat temu, 2 maja 1986 roku, na ekrany polskich kin trafił film Radosława Piwowarskiego "Kochankowie mojej mamy". Jedną z najlepszych ról w swojej karierze stworzyła tu Krystyna Janda. "Ten film robiliśmy w bardzo trudnym momencie, w bardzo trudnych czasach" - wspominała aktorka po latach.

Krystyna Janda w filmie "Kochankowie mojej mamy" /Wellman / AKPA

"Przy jednym ze stolików w kawiarni siedzi roześmiana, rozbawiona kobieta, kokietując mężczyzn. Gdy wraca do domu, podchmielona, synek Rafał opiekuje się nią troskliwie, wlewa wódkę do zlewu, wyrzuca lekarstwa, przygotowuje kąpiel. W domu niewiele jest do zjedzenia, toteż niedożywiony chłopak podkrada w szkole śniadanie koleżankom. Przyłapany przez nauczycielkę, ma iść po matkę, albo przynieść adres jej miejsca pracy" - brzmi zarys fabuły filmu "Kochankowie mojej mamy".



Rola Krystyny Jandy wprawiła w zachwyt krytykę filmową.



"Bohaterkę cechuje niezwykle złożona osobowość. Potrafi być delikatna i czuła, a zarazem przykra i wulgarna. Frymarczy swym ciałem, nieobce jej narkotyki i alkoholowe libacje, leki traktuje niemal jak żywność. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że jest przede wszystkim kobietą zagubioną i samotną, budzącą raczej współczucie niż pogardę. Jej bujne życie erotyczno-uczuciowe to prędzej wynik strachu i panicznego poszukiwania życiowej stabilizacji, aniżeli przejaw moralnego upadku czy 'gorącego' temperamentu. Takiej wizji postaci matki sprzyjał zresztą reżyser, często rezygnując z ukazania drastyczności obyczajowych i seksualnych" - pisali krytycy.

"Ten film robiliśmy w bardzo trudnym momencie, w bardzo trudnych czasach" - wspominała Krystyna Janda w lutym 2020 roku podczas premiery zrekonstruowanej kopii filmu.

"Ja grałam wieczorami 'Wieczernik' na Żytniej [dramat Ernesta Brylla "Wieczernik" grany był w 1985 roku w podziemiach kościoła na ul. Żytniej w Warszawie - red.], a taksówka zawoziła mnie nocą do Łodzi, żebym od rana mogła zacząć zdjęcia na planie filmu. Wtedy była godzina milicyjna i zatrzymało nas w nocy wojsko, ORMO, ZOMO czy nie wiadomo co... Pan taksówkarz powiedział: 'Cicho, wiozę Jandę, a ona śpi'. Mieliśmy pozwolenie na przejazd, ale oni podobno mnie i tak oglądali... Ja faktycznie spałam" - opowiadała aktorka.

Reżyser filmu Radosław Piwowarski przedstawia nieco inną wersję tej historii. "Mnie taksówkarz to opowiedział tak: 'Kiedy milicjanci powiedzieli, żeby obudzić pasażera, ja na to, że nie wolno! Tam z tyłu śpi największa polska aktorka. Oni wtedy zaświecili latarką na Krysię i pytają, a jaka to jest aktorka? A ja na to: Ona grała dzisiaj w trzech sztukach i ani razu się nie pomyliła'".