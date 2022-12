"Kochanek Lady Chatterley": Emma Corrin i Jack O'Connell w rolach głównych

Emma Corrin ( "The Crown" ) i Jack O'Connell ( "Tulipanowa gorączka" ) zagrają główne role w nowej adaptacji głośnej powieści D.H. Lawrence'a "Kochanek Lady Chatterley". Na fotelu reżysera zasiada francuska reżyserka Laurne de Clermont-Tonnerre.

Jack O'Connell w niedawnym wywiadzie przyznał, że podczas pracy twórcy filmu pilnowali, aby pozostać wiernymi książce.

"Ta powieść zawsze była pod ręką podczas kręcenia. Była z nami na planie. Wciąż do niej musieliśmy się odwoływać. To był nasz mały przewodnik i to było niezwykle pouczające" - wyznał.

Aktor opowiedział też o intymnych scenach pomiędzy bohaterami filmu.



"Było wiele prób, zanim poczuliśmy, że istnieje między nami odpowiedni poziom zaufania. Ja i Emma uznaliśmy, że najważniejsze jest to, aby było pomiędzy nami wzajemne wsparcie" - dodał.

"Kochanek Lady Chatterley": Fabuła

Życie Konstancji Chatterley płynie monotonnie. Do dnia, w którym spotyka młodego, przystojnego leśniczego. Pierwsza wizyta w jego domu była dziełem przypadku - na następne kobieta zdecyduje się świadomie. Lady Chatterley, nie bacząc na swój społeczny status, ulega przystojnemu mężczyźnie.



D.H. Lawrence napisał trzy wersje "Kochanka Lady Chatterley". Powieść znana pod tym tytułem jest trzecią wersją, uznaną przez Lawrence'a za ostateczną. W marcu 1928 roku, na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, autor osobiście sprawował pieczę nad jej wydaniem.

Powstało kilka filmowych ekranizacji powieści. Najsłynniejsza pochodzi w 1991 roku - zagrali w niej Sylvia Kristel - gwiazda erotycznej produkcji "Emmanuelle" i Shane Briant.