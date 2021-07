"Kochać inaczej" Igo promuje film "Czarna owca"

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych męskich głosów w Polsce - Igor Walaszek, znany pod pseudonimem Igo, nagrał piosenkę do filmu "Czarna owca", w reż. Aleksandra Pietrzaka (prod. TVN Grupa Discovery, od 13 sierpnia w kinach). "Kochać inaczej" to nowa wersja wielkiego hitu zespołu De Mono. Ponadczasowy tekst w nowoczesnej aranżacji z elektro-nicznym brzmieniem to z pewnością potencjał na przebój! Już dziś prezentujemy teledysk do piosenki "Kochać inaczej" w wykonaniu Igo.

Igo na planie teledysku "Kochać inaczej" /materiały prasowe

Reklama

- Film "Czarna owca" porusza bardzo ciekawy temat relacji rodzinnych, jakie mamy na co dzień. Sytuacje, które dzieją się w tym filmie mogą spotkać każdą rodzinę, dlatego bardzo polecam, żebyście go zobaczyli i sami ocenili - mówi Igo.



Reklama

"Czarna owca" to słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje... Czy członkowie rodziny odnajdą swoje szczęście? To film o więzach, których nie można przerwać. W zabawny sposób odpowiada na ważne pytania dotyczące relacji rodzinnych i dojrzewania do zmian.

"Film porusza kilka tematów, takich jak wybór między karierą a rodziną, dojrzewanie do bycia ojcem, próba odnalezienia się w całkowicie nowej sytuacji życiowej, ale chyba przede wszystkim ten film jest o tym, że dziecko zawiązuje więź na zawsze. Dwie najpiękniejsze emocje to śmiech i płacz. To może dać nam komediodramat i to - mam nadzieję - da nam 'Czarna owca'" - zapewnia reżyser Aleksander Pietrzak.

Wideo Igo - Kochać inaczej - z filmu "Czarna owca"

"To uniwersalna historia o drodze do dojrzałości, w której każdy z nas może się odnaleźć. W zabawny sposób pokazuje różnice międzypokoleniowe, problemy wynikające z braku komunikacji, obawy przed ukazaniem swoich prawdziwych uczuć. Interesowało nas pokazanie prawdy o rodzinie i różnych momentów w życiu małej społeczności. Śmiesznych, czasem smutnych i strasznych. Po trudnym doświadczeniu, które dzieliliśmy przez ostatni rok, mamy świadomość, że każdy człowiek teraz jest spragniony pozytywnych emocji, a tych z pewnością dostarczy film 'Czarna owca' Alka Pietrzaka" - dodaje producentka Anna Waśniewska-Gill.

Igor Walaszek - znany pod pseudonimem Igo - pochodzi z Krakowa, gdzie w 2009 roku wraz z grupą przyjaciół założył rockowy zespół Clock Machine. Mimo swoich rockowych predyspozycji nie zamyka się wyłącznie w tym gatunku i od 2015 roku wraz z Kubą Traczem tworzy elektroniczny duet Bass Astral x Igo. Ze wspomnianymi zespołami nagrał dotychczas sześć płyt, a jego dyskografię zamyka wydany w marcu 2019 roku album "Prognozy" zespołu Clock Machine.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czarna owca" [teaser] materiały prasowe

W 2019 roku Igor został, obok Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Organka, członkiem Orkiestry Męskiego Grania. Rok później również zasilił jej skład, tym razem z Darią Zawiałow i Błażejem Królem. W sierpniu bieżącego roku światło dzienne ujrzy trzeci album Bass Astral x Igo pt. "Satellite". W tym samym czasie Igo pracuje nad pierwszą solową płytą. Wystąpił na takich festiwalach, jak Open’er Festival, Krakow Live Festival, Przystanek Woodstock, OFF Festival, czy Audioriver. Współpracował m.in. z Sokołem, Miuoshem czy Sistars.