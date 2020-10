Kobranocka w komedii "Raz jeszcze raz"

Już 16 października do kin w całej Polsce wejdzie film "Raz jeszcze raz" z udziałem legendarnego zespołu Kobranocka. Film promuje utwór o tym samym tytule i teledysk z udziałem głównych aktorów m.in. Bartłomieja Kasprzykowskiego, Wojciecha Błacha, Arkadiusza Janiczka, Bartosza Żukowskiego oraz Katarzyny Figury.

Bartłomiej Kasprzykowski śpiewa w filmie z Kobranocką

Film "Raz jeszcze raz" to komedia pomyłek, z dużą dawką humoru oraz akcji. Jednocześnie, jest to sentymentalna opowieść o grupie przyjaciół, którzy dorastali w latach 90-tych w Trójmieście, stawiając wspólnie pierwsze kroki w dorosłość. Stąd też charakterystyczna polska muzyka rockowa, która tym wydarzeniom towarzyszy. Wśród utworów można usłyszeć m.in. "Kocham cię jak Irlandię", "Póki to nie zabronione" oraz "Raz jeszcze raz" zespołu Kobranocka, a także m.in. "Białą flagę" zespołu Republika.



"Miałem ogromny sentyment do tego zespołu od zawsze - powiedział Grzegorz Fobka, producent filmu. - To było moje marzenie, żeby 'Kocham cię jak Irlandię' znalazło w tym filmie. To według mnie jest najlepszy i najbardziej znany utwór rockowy lat 90. Tekst tej piosenki znają właściwie wszyscy, w każdym wieku. Nie przypuszczałem jednak, że tak rozwinie się nasza współpraca i zespół stanie się częścią, nie tylko strony muzycznej, ale również fabuły filmu".

W filmie została opowiedziana historia chłopaków z Sopotu, którzy 20 lat temu byli zgraną paczką, mieli zespół muzyczny i kończyli szkołę średnią. W wyniku splotu różnych okoliczności, paczka rozpadła się, a każdy z nich poszedł w swoją stronę. Bohaterów poznajemy gdy mają po 40 lat, mieszkają w różnych miastach, wykonują różne zawody. Ich codzienność przerywa niespodziewana wizyta tajemniczej kobiety, która okazuje się być narzeczoną jednego z członków dawnej paczki. Zaprasza bohaterów na wieczór kawalerski - niespodziankę, dla swojego narzeczonego. Mimo wątpliwości, chłopaki przyjeżdżają do rodzinnego Sopotu, aby dowiedzieć się, że ich kolega... nie żyje.

Powrót do rodzinnego miasta ożywia stare animozje i liczne wspomnienia. Nieumyślnie krzyżują plany lokalnego półświatka i wpadają w coraz większe tarapaty. Komediowe przygody przyjaciół są pretekstem do odwiedzenia sentymentalnych miejsc w Sopocie - kameralnych uliczek, parków, kortów tenisowych czy molo.

Narracja filmu urozmaicona jest retrospekcjami - wspomnieniami bohaterów z lat 90., realizowanymi techniką VHS. Ten zabieg pozwoli poznać bliżej postaci filmu oraz przenieść widza w czasie.