"Kobiety mafii 2" w rytmie rapu

Prezentujemy prawdziwy fajerwerk wrażeń dla miłośników mocnego kina i drapieżnych bitów. Na Facebooku Patryka Vegi można już obejrzeć bezkompromisowy teledysk ze scenami z jego najnowszego filmu, "Kobiety mafii 2". "6 rano" to wspólne dzieło raperów Soboty i Kabe ze szczecińskiej wytwórni Sto Procent.

"Kobiety mafii 2" zadebiutują w kinach 22 lutego /Aleksandra Mecwaldowska /materiały dystrybutora

Michał Sobolewski, szerzej znany pod pseudonimem Sobota, to jeden z najbardziej charyzmatycznych twórców polskiej sceny hip-hopowej, a także aktor kina akcji, który ma już na koncie występ w filmie "Totem" oraz w serii "Kobiety mafii", gdzie wciela się Kosę - gangstera o socjopatycznych skłonnościach.



Reklama

Drugi z członków duetu - Kabe jest wschodzącą gwiazdą sceny. To dziewiętnastoletni raper, wychowany w 95 departamencie na francuskim osiedlu. Artysta, który swoje kawałki nagrywa w stylu przesiąkniętym zarówno polskimi korzeniami, jak i klimatem paryskich blokowisk.



Obok szczecińskich raperów w klipie można zobaczyć również Agnieszkę Dygant i Aleksandrę Grabowską, czyli filmowe kobiety polskiej mafii. Nie zabraknie również nowych scen z filmu, który w kinach można będzie zobaczyć już 22 lutego.

Królowe polskiej mafii wracają w gangsterskiej superprodukcji, wyznaczającej nowe standardy gatunkowe dla krajowej kinematografii. Film "Kobiety mafii 2" w reżyserii Patryka Vegi to porywająca i inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia sensacyjna, rozgrywająca się równocześnie na trzech kontynentach i w sześciu krajach: w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Maroku, Kolumbii i Dubaju.



Przemyt narkotyków na niespotykaną dotąd skalę, porwania i zabójstwa na zlecenie, kradzież najdroższych, luksusowych samochodów, widmo globalnego terroryzmu i machinacje południowoamerykańskich karteli - wszystko to w kontynuacji jednego z największych kasowych hitów 2018 roku! Ciąg dalszy doskonale przyjętych "Kobiet mafii" to rozwinięcie wątków znanych z części pierwszej, powrót doborowej obsady i zastrzyk zupełnie nowej, świeżej krwi.



Tym razem u boku Agnieszki Dygant, Aleksandry Popławskiej i Katarzyny Warnke pojawi się latynoamerykańska mega gwiazda Angie Cepeda, czyli niezapomniana Lucecita z serialu "Luz Maria" oraz debiutująca na dużym ekranie Aleksandra Grabowska! W męskiej części ekipy wystąpią: Piotr Adamczyk, znany z hitu Netflix "Dom z papieru" - Enrique Arce, Janusz Chabior, a także: Krzysztof Czeczot, Damian Kret, Patryk Pniewski, Otar Saralidze, światowej sławy kulturysta - Michał Karmowski oraz popularni raperzy Bonson i Sobota.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kobiety mafii 2" [trailer bez cenzury] materiały dystrybutora

"Kobiety mafii 2", na podstawie scenariusza Olafa Olszewskiego i Patryka Vegi, to nie tylko festiwal akcji i moc efektów specjalnych, ale przede wszystkim potężna dawka humoru, ogromne emocje, porywające historie miłosne i pełnokrwiste bohaterki, dzięki którym w polskiej mafii naprawdę zapanują nowe porządki.

Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani (Agnieszka Dygant) przygotowuje się do największej akcji przemytniczej w dziejach kraju. Będąca postrachem Warszawy grupa sprowadza do kraju tonę kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar znika w podejrzanych okolicznościach, a kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje sojusznika w osobie trójmiejskiego przemytnika - Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso od dawna pragnie umocnić swoją pozycję w półświatku, ale jego plany komplikują napięte relacje ze zbuntowaną córką - Stellą (Aleksandra Grabowska).



W tym samym czasie na wolność wychodzi Spuchnięta Anka (Katarzyna Warnke). Kochająca luksusy maniakalna zakupoholiczka cudem przeżyła więzienne piekło, po którym z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości. Wystarczy jednak nieoczekiwane zdarzenie, by znalazła się na celowniku ogólnopolskich mediów i z dnia na dzień stała się "mafijną celebrytką".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kobiety mafii 2" [trailer 2] materiały dystrybutora

W tym samym czasie poza granicami, w Maroko, Siekiera (Aleksandra Popławska) przeżywa burzliwy romans z Amirem (Otar Saralidze) - bojownikiem państwa islamskiego. Kiedy mężczyzna ginie w brawurowej akcji z udziałem komandosów GROM-u, pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski. Ma do wypełnienia śmiercionośny plan.