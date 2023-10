"W jej grze, na każdym poziomie, było coś niesamowicie intensywnego" - mówił o Kathy Bates reżyser "Klubu cudownych kobiet" Thaddeus O'Sullivan .



A producent Chris Curling dodawał: "Kathy aż do ostatniego dnia na planie zachowała dubliński akcent - bez względu na to, gdzie była i dokąd szła, mówiła jak dublińska mama. To pokazuje skalę jej zaangażowania w rolę".

Realizatorzy nigdy nie zapomną zapewne brawurowej sceny wykonania przeboju "He's So Fine" zespołu The Chiffons. "Kathy Bates oczywiście rządziła, ponieważ jest dobrą wokalistką" - wspominał O'Sullivan.



Krytyka była zgodna w swych pochwałach dla filmu. "Wyróżnia się Kathy Bates - pisano między innymi - która przedziera się przez gniew swojej bohaterki, by dojść do porozumienia ze sobą i z innymi. Ta wymarzona obsada jest rzeczywiście idealna i stanowi jeden z wielu powodów, aby zobaczyć film w kinach".

"Klub cudownych kobiet": O czym opowiada film?

"Klub cudownych kobiet" to podnosząca na duchu komedia o tym, że prawdziwe cuda zdarzają się w najmniej oczekiwanych okolicznościach.

Lata sześćdziesiąte XX wieku. Trzy kobiety z robotniczej dzielnicy Dublina - Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) i Dolly (Agnes O'Casey), pragną odbyć pielgrzymkę do słynnego francuskiego sanktuarium w Lourdes. Dzięki parafialnemu konkursowi talentów mogą wreszcie zrealizować to marzenie. Gdy ruszają w podróż, dołącza do nich mocno sceptyczna Chrissie (Laura Linney), która pod urokiem osobistym i pewnością siebie ukrywa zgorzknienie. Po drodze ożywają dawne urazy, zmuszając uczestniczki wyprawy do konfrontacji z bolesną przeszłością. Czy przyjaźń i współczucie przyniosą uzdrawiający efekt?