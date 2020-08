Kłótnia Wieniawy i Opozdy. Królikowski wkroczył do akcji

Julia Wieniawa i Joanna Opozda mają za sobą ostrą wymianę zdań. Była i obecna partnerka Antka Królikowskiego "pokłóciły się" o sukienkę. W końcu do sprawy włączył się sam Królikowski.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski na premierze "Doliny Bogów" /Tricolors /East News

Kilka dni temu między Julią Wieniawą a Joanną Opozdą doszło do ostrej wymiany zdań. Wszystko zaczęło się od wpisu, jaki zamieściła na InstaStories ta pierwsza. Wieniawa udostępniła wówczas zdjęcie z planu "Top Model", gdzie zjawiła się niedawno i uczestniczyła w nagraniach jako gość specjalny programu. Fotografię postanowiła opatrzyć zaskakującym komentarzem.

Reklama

"Hehe, fajnie jest być inspiracją modową dla innych aktorek" - napisała.

Internauci szybko wyłapali, że jej słowa dotyczyły Joanny Opozdy, obecnej dziewczyny Antka Królikowskiego, z którym Wieniawa spotykała się w przeszłości i z którym rozstała się pod koniec 2018 roku. Aktor i jego nowa ukochana zadebiutowali ostatnio jako para na ściance podczas premiery filmu "Dolina Bogów". Opozda na tę okazję wybrała kreację łudząco przypominającą tę, którą Wieniawa miała na sobie podczas zdjęć do "Top Model". Różnił je tylko kolor.

Julia Wieniawa musiała najwidoczniej uznać, że starsza koleżanka z branży zainspirowała się właśnie jej stylizacją. Kąśliwy komentarz Julki nie umknął uwadze Joanny, która szybko zamieściła w sieci swoją odpowiedź i także nie odmówiła sobie uszczypliwości.

"Fajnie jest inspirować młodzież, w szczególności w tak pozytywny sposób, np. do nauki, zdobycia wykształcenia wyższego, tak żeby później mogli faktycznie nazywać się aktorami. A zazdrość to zły doradca. Miłego dnia" - skwitowała.

Choć mogło wydawać się, że komentarz Joanny Opozdy szybko zakończy sprawę, wkrótce zaczęły włączać się do niej postronne osoby. Głos zabrała m.in. Marina Łuczenko-Szczęsna, która zażartowała z całej sytuacji na Instagramie.

"Wyglądałaś obłędnie... Ale pióra zgapiłaś chyba ode mnie z balu TVN z 2019 roku?" - napisała z przymrużeniem oka.

W końcu do akcji wkroczył również Królikowski, były partner Julii Wieniawy i obecny Joanny Opozdy. On odniósł się w sieci do "osławionej" kreacji swojej dziewczyny. Aktor na InstaStories zamieścił relację, w której jednoznacznie dał do zrozumienia, że w konflikcie trzyma stronę swojej obecnej partnerki.

"Czekałem długo na twój look, ale warto było! Wyglądałaś najpiękniej" - skomentował.

Przeczytaj artykuł na stronie RMF!

Maria Staroń