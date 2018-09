"Kler": Andrzej Pągowski autorem artystycznego plakatu

Andrzej Pągowski, autor wielu kultowych i nagradzanych na całym świecie grafik i plakatów stworzył plakat artystyczny do filmu "Kler" - najnowszego dzieła Wojtka Smarzowskiego.

Plakat Andrzeja Pągowskiego do filmu "Kler" /materiały dystrybutora

Dla artysty nie było to tylko następne zlecenie, bo o współpracy z reżyserem marzył już od lat.



"Mało mam takich wymarzonych wyzwań, na które czekam. Miałem to szczęście, że skomentowałem swoimi pracami większość najważniejszych polskich filmów ostatnich 40 lat i pracowałem z prawie wszystkimi najwybitniejszymi reżyserami. Ale wśród tych nielicznych było marzenie, żeby zrobić plakat do filmu Wojtka Smarzowskiego. Już od filmu 'Dom zły' korciło mnie, by graficznie skomentować jego dzieła" - mówi Pągowski.



"Gdy obejrzałem film zrozumiałem, jak ciężkie czeka mnie zadanie. W kraju, gdzie większość ludzi deklaruje się jako osoby wierzące, poruszanie problemów, z jakimi boryka się współczesny Kościół jest jak włożenie kija w mrowisko. Film, jak to u Smarzowskiego, jest produkcją mocną i bezkompromisową. Nie ma tu banałów i uproszczeń. Jest pokazanie słabości ludzi, którzy wstąpili w stan kapłański, co nie pomogło im oddalić się od zwykłych ludzkich przywar. Fabuła jest wielowątkowa i różnorodna, a ja musiałem znaleźć ten jeden wspólny symbol dla całości. Polecam wszystkim ten film, bo to bardzo ważny głos w dyskusji o drodze, jaką zmierza Kościół" - dodaje Pągowski.

Andrzej Pągowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów grafików w Polsce i czołowy kontynuator Polskiej Szkoły Plakatu. W jego dorobku jest ponad 1400 plakatów, w tym 450 filmowych. Współpracował z najlepszymi polskimi i zagranicznymi reżyserami, między innymi z Krzysztofem Kieślowskim, Andrzejem Wajdą, Agnieszką Holland, Romanem Polańskim, Januszem Majewskim, Jerzym Kawalerowiczem, Milošem Formanem czy Jerzym Skolimowskim.Jego prace można było podziwiać na wielu wystawach w kraju i zagranicą, był też wielokrotnie nagradzany w Polsce i na świecie, między innymi na Międzynarodowym Konkursie na Najlepszy Plakat Filmowy i Telewizyjny w Los Angeles oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago. Twórczość Andrzeja Pągowskiego można podziwiać w najbardziej prestiżowych muzeach świata: w Museum of Modern Art w Nowym Jorku i San Francisco, Centrum Pompidou w Paryżu czy Museum of Art w Tokio.

Wojtek Smarzowski, twórca wielokrotnie nagradzanych dzieł: "Wołyń", "Pod Mocnym Aniołem", "Drogówka", "Róża", "Dom zły" i "Wesele", wraca z nowym filmem. "Kler" to obraz kościoła katolickiego jako instytucji oglądanej "od strony zakrystii", rzucający światło na tematy niewygodne, trudne, często przemilczane, ale też poruszające. Wszystko to ukazane zostało przez pryzmat losów trójki duchownych, których wzloty i upadki udowadniają, że księżom, podobnie jak społeczności wiernych, nic co ludzkie nie jest specjalnie obce. W rolach głównych popis wielkiego aktorstwa dają Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak oraz - po raz pierwszy u Smarzowskiego - Janusz Gajos. W doskonałej, pełnej gwiazd obsadzie znaleźli się także m.in.: Joanna Kulig, Katarzyna Herman, Rafał Mohr, Robert Wabich, Henryk Talar i Izabela Kuna. "Kler" został nominowany do Złotych Lwów 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kler": Janusz Gajos o filmie materiały dystrybutora

Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży - Trybus (Robert Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który - pomimo swojej żarliwej wiary - właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.