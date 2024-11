Pierwsza część "Akademii Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego okazała się rekordowym kinowym sukcesem - w Polsce obejrzało ją ponad 2,9 miliona osób, a dzięki dystrybucji streamingowej trafiła do widzów w ponad 190 krajach i kilkudziesięciu grup językowych na całym świecie. Teraz świat nieograniczonej wyobraźni wraca w jeszcze bardziej emocjonującej odsłonie!

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" to wyjątkowa podróż do świata wyobraźni, gdzie każde zdobyte doświadczenie i umiejętność mogą stanowić broń w walce z nadchodzącym złem. Tym razem Profesor Kleks jest zmuszony do powrotu do rzeczywistości i skonfrontowania się z technologią, która zagraża marzeniom dzieci, podczas gdy w Akademii jego miejsce czasowo zajmuje wierny ptak Mateusz.

Historia pełna jest niezwykłych pytań: czy miłość Ady Niezgódki do robota Alberta może przywrócić mu ludzkie serce? Czy wynalazek Filipa Golarza - kuszący dzieci wizją życia bez wyobraźni - na zawsze zmieni ich sposób myślenia? I czy fantazja ma jeszcze siłę, by pokonać nowoczesną technologię?

Zapraszamy do świata, w którym magia i technologia ścierają się, by pokazać, że wyobraźnia jest najpotężniejszą mocą.

Przedpremiery produkcji "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" ruszają w grudniu w wybranych kinach w całej Polsce. Oficjalna premiera filmu to 10 stycznia 2025 roku.

O filmie "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

Druga część filmu to nie tylko przygody w świecie wyobraźni, ale również walka o prawdę w świecie rzeczywistym. Jednak zawsze najważniejsza jest miłość i wiara. Będziemy świadkami pięknej historii, w której ponownie w rolach głównych zobaczymy Tomasza Kota w roli Ambrożego Kleksa, Antoninę Litwiniak w roli Ady Niezgódki i Konrada Repińskiego jako Alberta. W rolę tytułowego Filipa Golarza wciela się Janusz Chabior, a akademii popilnuje Sebastian Stankiewicz jako ptak Mateusz.

Scenariusz filmu, na którego podstawie reżyser Maciej Kawulski mógł stworzyć bajkowy świat "Kleksa i wynalazku Filipa Golarza", napisali Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk. Za produkcję filmu odpowiada Open Mind Production, a za dystrybucję Next Film.