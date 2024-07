"Za garść dolarów" to jedna z tych produkcji, która wiele zmieniła w świecie kina. M.in. ten tytuł zapoczątkował erę "spaghetti westernów", a dodatkowo pomógł stworzyć legendę Clinta Eastwooda . Produkcja zadebiutowała w 1964 roku, a za reżyserię odpowiedzialny było Sergio Leone. Świat obiegła wieść, że ponownie staniem oko w oko z bandytami, tym razem w remake’u kultowej produkcji.

"Za garść dolarów": Co wiemy o nowej produkcji?

Szczegóły dotyczące produkcji nie są jeszcze znane, ponieważ projekt jest na bardzo wczesnym etapie prac. Nie ujawniono jeszcze daty rozpoczęcia pracy na planie oraz kto znajdzie się w obsadzie.



Kilka lat temu pojawiła się informacja o powstaniu telewizyjnej wersji tego filmu w reżyserii Marka Gordona, jednak produkcja nie doszła ostatecznie do skutku.

Za remake filmu "Za garść dolarów" odpowiedzialny ma być m.in. włoski producent Gianni Nunnari, którego mogliśmy poznać dzięki pacy przy takich produkcjach jak: “Wyspa tajemnic", “300" i “Infiltracja". Gianni wraz ze swoją wytwórnią Euro Gang Entertainment będzie współpracować z Enzo Sistim. Ostatnim ich wspólnym projektem jest wysokobudżetowy serial o gladiatorach zatytułowany “Those about to die", który już niedługo będzie miał swoją premierę.

Panowie wydają się być podekscytowani wspólną pracą nad nową produkcją. Sisti powiedział:



"Jestem zachwycony możliwością ponownej współpracy z Giannim, po tym jak właśnie pracowałem z nim przy 'Those about to die' oraz z Simonem nad remakiem tego klasycznego filmu, który stworzył zupełnie nowy podgatunek w filmie, obejmujący ponad 500 europejskich westernów. "

Nunnari i Simon Horsman (również związany z wytwórnią Euro Ganng) dodali:

"Enzo jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów w branży filmowej i mamy szczęście, że możemy go nazwać naszym partnerem w tym niesamowitym projekcie. Jesteśmy zdeterminowani, aby wyprodukować remake, który odda sprawiedliwość wielkiemu klasykowi Sergio Leone".

"Za garść dolarów": O czym jest film?

Zagubione miasteczko gdzieś na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Panuje tu złowroga cisza, czasem przerywana tylko strzałami z rewolwerów. W takim miejscu można szybko stracić życie. Zastraszeni przez dwie bandy przemytników mieszkańcy boją się wychodzić z domów. Pewnego dnia zjawia się tajemniczy i bezwzględny rewolwerowiec (Clint Eastwood), który postanawia skorzystać z okazji i rozegrać własną śmiertelną grę... O tytułową garść dolarów.

Sukces tego filmu przyczynił się do powstania kolejnych, dzięki czemu powstała seria, w której skład wchodzą również: "Za kilka dolarów więcej" i "Dobry, zły i brzydki".