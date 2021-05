KIPA i Netflix dla młodych talentów i specjalistów branży filmowej

Startuje cykl szkoleń dla młodych talentów i specjalistów branży filmowej organizowany przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych wraz z Netfliksem.

Warsztaty Kompetencje Przyszłości przeznaczone są dla młodych talentów i specjalistów branży filmowej /Netflix /materiały prasowe

"Od pracy z ekipą bezpośrednio na planie, przez postprodukcję z użyciem najnowszych technologii wyświetlania obrazu, tworzenie imponujących efektów specjalnych i zachwycających ścieżek dźwiękowych, po administrację i kwestie organizacyjne - Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych wraz z Netflix wystartowały z cyklem warsztatów, które mają rozwijać kompetencje specjalistów branży filmowej. To ponad 100 godzin spotkań z ekspertami, które mają przygotować polską kadrę audiowizualną do pracy w nowoczesnym środowisku, wpisującym się w najnowsze trendy. Chcemy, aby polscy twórcy i producenci mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie ma dziś branża filmowa" - mówi Anna Nagler, dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych w Netflix.

Powstawanie coraz to nowszych narzędzi i rozwiązań dla ekip filmowych daje im coraz większe możliwości, jednak zmieniające się potrzeby i oczekiwania widzów stawiają przed nimi nowe wyzwania. Eksperci KIPA i Netflix przygotowali cykl szkoleń “Kompetencje przyszłości", w ramach których rozwijane będą umiejętności z 6 kluczowych obszarów: administracji produkcji, organizacji produkcji, koordynatora postprodukcji, produkcji obrazu w technologii High Dynamic Range, produkcji efektów specjalnych (VFX) oraz nadzoru nad produkcją ścieżki dźwiękowej.

"Chcemy dostarczać widzom na całym świecie przede wszystkim dobre historie. Musimy jednak pamiętać, że sukces zależy nie tylko od tego, co opowiemy, ale także jak to zrobimy. Dopracowany styl wizualny, oprawa muzyczna, historia w jaką nas wprowadza twórca, mogą decydować o tym jak dany film czy serial jest odbierany przez widzów. Obok kreatywności i wizji twórczej powinna stać także wiedza techniczna, umiejętności managerskie czy administracyjne. Dlatego tak ważne jest, by w ekipie filmowej znaleźli się eksperci z różnych obszarów, którzy są świadomi najnowszych trendów, specyfiki współpracy z nowymi graczami rynkowymi i wiedzą jak je wykorzystać. Chcemy wspierać w tym polskich specjalistów, dając im wiedzę i narzędzia, by mogli uwolnić swoją kreatywność oraz tworzyć historie, które pokocha cały świat - dodaje Anna Nagler.

"To, jakie podejmiemy dziś działania w kierunku kształtowania kompetencji profesjonalistów rynku audiowizualnego, będzie decydować o sukcesie polskiego rynku w przyszłości i jego przewagach konkurencyjnych. Wierzymy, że dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne, przyniesie korzyści zarówno polskim producentom, podmiotom zamawiającym filmy i seriale, jak i szeroko rozumianemu sektorowi audiowizualnemu w Polsce i na świecie" - komentuje Alicja Grawon-Jaksik, Prezes Izby.

Szkolenia “Kompetencje przyszłości" przeznaczone są zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę w branży, jak i specjalistów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności. To kolejny wspólny projekt Netflix i KIPA. W ubiegłym roku, polscy filmowcy mogli skorzystać z warsztatów KIPA Finance Lab, gdzie podczas “Netflix Day" reprezentanci serwisu opowiedzieli o tym, jak znaleźć ciekawą historię i przenieść ją na ekran, ale także o kwestiach finansowania produkcji oraz postprodukcji. W 2020 razem z KIPA, Netflix utworzył także specjalny fundusz pomocowy, który z budżetem 2,5 mln zł, wsparł pracowników branży filmowej w czasie pandemii.