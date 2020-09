"Kino to Emocje": Ogólnopolska kampania społeczna z udziałem gwiazd

Widzowie kochają kino - wskazują na to zarówno badania opinii, jak i rosnąca z roku na rok liczba sprzedawanych biletów. Choć lockdown nieco zachwiał tą statystyką, kina w całej Polsce są już ponownie otwarte. Aby przypomnieć o tym widzom, już 4 września rusza kampania społeczna "Kino to Emocje", w ramach której duże sieci oraz kina studyjne i lokalne wspierane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, po raz pierwszy w historii będą wspólnie zachęcać do powrotu przed duży ekran.

Marcin Dorociński zachęca do powrotu do kin /YouTube

W kinach, telewizji i internecie będzie można zobaczyć emocjonalne spoty z udziałem Joanny Kulig i Marcina Dorocińskiego, w których aktorzy przypomną dlaczego warto znów wybrać się na seans. Wsparcia kampanii udzielili także: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska Gildia Producentów oraz Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych.

Oglądanie filmów na dużym ekranie cieszy się ogromną popularnością, co potwierdzają liczby: w 2019 r. w polskich kinach sprzedano ponad 60,2 mln biletów. 2020 rok zapowiadał się podobnie, jednak pandemia i czasowe zamknięcie kin, uniemożliwiły pobicie kolejnego rekordu.

Tęskniąc za emocjami

W obliczu pandemii i trudnej sytuacji, w której znalazły się kina, polska branża kinowa zwarła szyki, by wyjść naprzeciw rodzimym kinomanom. Kampania "Kino to emocje" wystartuje już 4 września w kinach, telewizji i internecie. Głównym elementem kampanii będą pełne emocji spoty z udziałem Joanny Kulig i Marcina Dorocińskiego, za pośrednictwem których aktorzy przypomną widzom o wyjątkowej roli kina.

Wideo #ChodźDoKina! – „Kino to emocje”. Spot z Joanną Kulig

Oprócz emisji spotów, przewidziano także szereg działań w mediach społecznościowych, m.in. aktywności z aktorkami i aktorami za pośrednictwem ich kanałów. Wszystkie elementy łączyć będzie wspólny hasztag: #ChodźDoKina.

Bezprecedensowa akcja

"Kino to emocje" to wyjątkowa inicjatywa: pierwszy raz w historii wszystkie polskie kina jednoczą się we wspólnej akcji. W kampanię zaangażowały się sieci: Cinema City, Helios, Multikino oraz kina zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych w całej Polsce. Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcia udzielili także: Polska Gildia Producentów oraz Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych. Patronami medialnymi kampanii są: Telewizja Polska, Radio Zet, Telewizja Polsat, Canal+, TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Onet, Gazeta.pl i Interia.pl.

Wideo #ChodźDoKina! – „Kino to emocje”. Spot z Marcinem Dorocińskim

- Wyjątkowe w tej kampanii jest to, że cała branża mówi jednym, wspólnym głosem: Chodź do kina! Wspierają nas w tym Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, producenci, twórcy i wykonawcy. Okres pandemii pokazał, jak ważne są kina dla naszej tożsamości. To w kinach najlepiej brzmią emocje filmu, to tutaj buduje on swoją historię na kolejne lata. To także dla widowni w kinie i wrażeń, wiążących się z kinowymi seansami, producenci, twórcy i aktorzy tworzą dzieła, które wchodzą do panteonu kultury. A widzowie nie muszą już za nimi tęsknić. Zapraszamy do wszystkich kin w Polsce - podkreśla Joanna Kotłowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina.