Kino rosyjskie jakiego nie znacie w CDA Premium

Rosyjska kinematografia od lat jest ceniona na całym świecie. Sporo rosyjskich filmów, zróżnicowanych gatunkowo, można znaleźć na platformie CDA Premium. Oto niektóre z nich. Sprawdźcie, co warto obejrzeć!

Kadr z filmu "Koma"

"Iwan Groźny" (2021)

Historyczne produkcje to mocna strona rosyjskiej kinematografii - potwierdza to serial "Iwan Groźny". Iwan IV Groźny (1530-1584) to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii Rosji. Za jego panowania tortury i egzekucje były na porządku dziennym, zamordował nawet własnego syna. 8-odcinkowy serial jest próbą zrozumienia Iwana Groźnego.

"Koma" (2019)



Rosyjska produkcja science-fiction to próba połączenia takich filmów, jak "Incepcja" i "Matrix". Czy udana? Warto się przekonać. Na uwagę zasługuje oryginalna fabuła i efekty specjalne. Po tajemniczym wypadku młody mężczyzna odzyskuje świadomość w świecie, który opiera się na wspomnieniach ludzi, znajdujących się w głębokiej śpiączce.



"Za lustrem" (2020)



Dwie siostry zauważają, że wszystkie lustra w domu ich ciotki są zakryte lub schowane. Kiedy jedna z nich trafia na lustro w piwnicy, nieświadomie uwalnia demona. Horror, ale nietypowy i inny niż większość ociekających krwią produkcji.



Kadr z filmu "Za lustrem"

"The Balkan Line" (2019)



Po zbombardowaniu Jugosławii przez NATO w 1999 roku armia jugosłowiańska wycofuje się z regionu Kosowa, pozostawiając Serbów na łasce albańskich terrorystów. Zaczynają się rabunki, masowe zabójstwa i handel ludzkimi organami. Kolejny mocny film o Bałkanach, ale z innej perspektywy. Innej niż hollywoodzka.

"Legenda o Kołowracie" (2017)



Kolejna produkcja historyczna. Ruś, XIII wiek. Legendarna bitwa, w której siedemnastu wojowników broni swojej ziemi przed armią żołnierzy mongolskiego przywódcy Batu Khana. Wspaniała opowieść oparta na faktach historycznych.

Kadr z filmu "Legenda o Kołowracie"

"Wiking" (2016)



Ruś Kijowska, koniec X wieku. Po śmierci ojca młody książę Wikingów Władimir Nowogrodzki zostaje zmuszony do emigracji przez zamarznięte morze. To ucieczka przed zdradzieckim przyrodnim bratem. Epicka opowieść o Rusi Kijowskiej, jej słowiańskim dziedzictwie i związkach z Wikingami.