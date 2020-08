"King's Man: Pierwsza misja" dopiero w 2021 roku

Nie ma szczęścia prequel popularnej serii filmowej "Kingsman". Premiera wyreżyserowanego przez Matthew Vaughna filmu "King's Man: Pierwsza misja" z powodu pandemii COVID-19 po raz kolejny została przełożona. Nie zobaczymy jej w kinach w tym roku - na kinowy debiut tej produkcji trzeba będzie poczekać do 26 lutego 2021.

Historia premiery filmu "King's Man: Pierwsza misja" to gotowy materiał na interesujący film. Pierwotnie obraz Matthew Vaughna miał trafić do kin już 15 listopada 2019 roku. Następnie jego premiera została przesunięta na 14 lutego 2020 roku, a potem na 18 września tego roku. Zaledwie na niecały miesiąc przed tą datą wiemy już, że "King's Man: Pierwsza misja" pojawi się w kinach najwcześniej w lutym 2021 roku.



Zagrożenie stojące przed członkami bardzo tajnej agencji Kingsman jest w filmie Vaughna nie byle jakie. Będą oni musieli stawić czoła grupie superzłoczyńców, w skład której wchodzą: Rasputin (Rhys Ifans), Jusupow (Daniel Bruhl) - arystokrata, który później brał udział w zabójstwie Rasputina - oraz Mikołaj II, ostatni car Rosji, król Polski i wieki książę Finlandii. W jego rolę wcieli się Tom Hollender, który w filmie "King’s Man: Pierwsza misja" zagra aż trzy role. Mikołaja II, ostatniego niemieckiego cesarza i króla Prus, Wilhelma II oraz angielskiego króla Jerzego V. W roli głównej w filmie Vaughna wystąpił Ralph Fiennes, który wcielił się w postać księcia Oksfordu i członka agencji Kingsman.

W pozostałych rolach wystąpili Harris Dickinson, Gemma Arterton, Matthew Goode, Djimon Hounsou, Charles Dance, Stanley Tucci, Alexandra Maria Lara oraz Aaron Taylor-Johnson.

Wraz z informacją o przełożeniu daty premiery filmu "King's Man: Pierwsza misja", studio Disneya poinformowało o datach premiery innych należących do niego filmów. To między innymi "Nomadland" Chloe Zhao, który będzie jednym z konkurentów filmu Szumowskiej i Englerta "Śniegu już nigdy nie będzie" na rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu festiwalu w Wenecji. Data jego premiery została ustalona na 4 grudnia tego roku.



Potwierdzona została też data premiery nowej animacji Disneya i studia Pixar, filmu "Luca". Bohaterem tej zapowiadanej jako opowieść o wchodzeniu w dorosłość historii będzie młody chłopiec, który spędza lato na włoskiej Rivierze. Niezapomniane wakacje pełne będą lodów, makaronu oraz przejażdżek na skuterze. Towarzyszył mu będzie najlepszy przyjaciel - morski potwór z podwodnego świata. Film trafi do kin 18 czerwca 2021 roku.

Ostatnia zakomunikowana zmiana jest czysto kosmetyczna. Z tytułu komiksowego filmu "The Eternals" zniknęło "The" i od teraz nosi on tytuł "Eternals". Do kin wejdzie 12 lutego 2021 roku.