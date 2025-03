Kim są autorzy najlepszych zdjęć filmowych w Polsce? Gala wręczenia nagród już 29 marca

Kim są autorzy najlepszych zdjęć filmowych w Polsce?

Nagrody PSC - Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych zostaną przyznane w trzech kategoriach: za najlepsze zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego, filmu dokumentalnego i odcinka serialu. Zwycięzców poznamy 29 marca podczas XIII Gali wręczenia Nagród PSC, która będzie transmitowana za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia.

Spośród 27 zgłoszonych filmów do nagrody w kategorii pełnometrażowy film fabularny nominowano pięć produkcji i autorów zdjęć:

"Biała odwaga" , zdj. Marcin Koszałka

"Imago" , zdj. Tomasz Naumiuk

"Kobieta z..." , zdj. Michał Englert

"Kos" , zdj. Piotr Sobociński Jr

"Strefa interesów" , zdj. Łukasz Żal

Do nagrody PSC za najlepsze zdjęcia do filmu dokumentalnego nominowani są:

"8 dzień Chamsinu", zdj. Zvika Gregory Portnoy

"Córy węgla", zdj. Tomasz Woźniczka

"Dawid Podsiadło - dokumentalny", zdj. Mateusz Skalski

"Drzewa milczą", zdj. Kacper Czubak

"Dwadzieścia lat później: C.K.O.D.3", zdj. Piotr Szczepański

"Koka", zdj. Aliaksandr Tsymbaliuk

"Krąg Putina. Tajemnice rosyjskich majątków w Europie", zdj. Olgierd Michalak, Rafał Hamrol

"Las", zdj. Zuzanna Zachara-Hassairi

"Między nami są sytuacje", zdj. Przemysław Niczyporuk

"Myśmy już byli. Bohaterowie Starych Powązek", zdj. Ernest Wilczyński, Nicolas Villegas

"Nie jesteś sama", zdj. Monika Kotecka

"Plan Petera", zdj. Krystian Matysek

"Rave", zdj. Michał Pukowiec

"Tylko dzień i noc", zdj. Grzegorz Brzozowski

"W stronę słońca", zdj. Agnieszka Kokowska

Do nagrody PSC za najlepsze zdjęcia do odcinka serialu nominowani są:

"A World Divided", zdj. Mateusz Wichłacz

"Forst", zdj. Piotr Uznański

"Idź przodem bracie", zdj. Witold Płóciennik

"Kiedy ślub?", zdj. Jakub Stolecki

"Klara", zdj. Paweł Flis

"Krucjata 2. Znak Bliźniąt", zdj. Jeremi Prokopowicz

"Lady love", zdj. Jacek Podgórski

"Niepewność", zdj. Bartosz Piotrowski

"Nowy styl", zdj. Michał Sobociński

"Odwilż", zdj. Marian Prokop, Tomasz Naumiuk

"Profilerka", zdj. Tomasz Wójcik

"Prosta sprawa", zdj. Klaudusz Dwulit

"Rojst Milenium", zdj. Maciej Sobieraj

"Skazana", zdj. Mikołaj Łebkowski

"Szadź", zdj. Mikołaj Łebkowski

"Udar", zdj. Paweł Flis

"Zatoka Szpiegów", zdj. Maciej Lisiecki

Nagroda PSC - Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych

Nagroda PSC jest przyznawana od 2013 roku. Corocznie Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych honoruje swoją nagrodą twórcę najlepszych zdjęć do pełnometrażowego filmu fabularnego, filmu dokumentalnego oraz odcinka serialu. O przyznaniu Nagrody PSC decydują autorki i autorzy zdjęć zrzeszeni w Stowarzyszeniu.

W poprzednich latach laureatami nagrody w kategorii najlepsze zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego byli: Michał Sobociński ("Filip"), Jakub Kijowski ("The Silent Twins"), Piotr Sobociński Jr. (trzykrotnie: "Hiacynt", "Boże Ciało" oraz "Bogowie"), Bartłomiej Kaczmarek za ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Arkadiusz Tomiak (dwukrotnie: "Obława" oraz "Karbala"), Łukasz Żal i Ryszard Lenczewski ("Ida"), Paweł Dyllus ("Jestem Mordercą"), Wojciech Staroń ("Świt") oraz Łukasz Żal ("Zimna Wojna").

Stowarzyszenie po raz siódmy przyzna nagrody w kategoriach film dokumentalny i odcinek serialu.

Laureatami nagrody w konkursie w kategorii najlepsze zdjęcia do filmu dokumentalnego byli: Kacper Czubak ("W teatrze przemocy"), Wojciech Staroń i Zuzanna Zachara-Hassairi ("Pisklaki"), Bartosz Piotrowski i Marcin Janos-Krawczyk ("Krafftówna w Krainie Czarów"), Piotr Rosołowski ("Ściana cieni"), Paweł Dyllus ("Dziwor") oraz Adam Suzin ("Over the Limit").

Natomiast laureatami w kategorii najlepsze zdjęcia do odcinka serialu byli: Nils Croné ("1670"), Bartłomiej Kaczmarek (dwukrotnie: "Wielka woda" i "Rojst’97"), Kacper Fertacz ("Król"), Tomasz Augustynek ("Wataha") oraz Michał Englert ("Ślepnąc od świateł").

Podczas XIII Gali wręczenia Nagród PSC, członkowie Stowarzyszenia uhonorują Nagrodą Specjalną wybitnego scenografa - Wojciecha Żogałę, a nagrodą za całokształt twórczości pośmiertnie autora zdjęć Arkadiusza Tomiaka.