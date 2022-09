Zakochałam się w tej produkcji, ponieważ to dużo więcej niż tylko love story. To dwa serca, jedno niebieskie, drugie czerwone, dwa różne światy, które nauczone są siebie nienawidzić. To dzięki sile miłości uczą się empatii i współczucia, zakochują się w sobie i powstaje piękny odcień fioletu. Chcieliśmy, by przedstawiane przez nas postacie były jak najbliższe rzeczywistości. Bardzo cieszę się, że jest tak dużo pozytywnych opinii i ciepłych słów na temat naszego filmu. Wiele osób znalazło pocieszenie i bezpieczeństwo w tej produkcji. To dla nas, twórców, najważniejsze