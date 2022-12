Choć szczegóły fabuły nowego filmu studia Warner Bros. Discovery są owiane tajemnicą, to jego tytuł stanowi pewną podpowiedź. Jak łatwo można sobie wyobrazić, sensacyjna komedia "Killer Vacation" będzie opowiadać o wakacjach, podczas których wszystko poszło nie tak. Gra słów, jaką jest angielski tytuł filmu, może zdradzać, że na wspomniane wyżej wakacje wybierze się jeden bądź dwóch płatnych zabójców.

"Killer Vacation": John Cena i Jason Momoa łączą siły

Jak informuje portal "Variety", projekt filmu "Killer Vacation" porównywany jest do "Prawdziwych kłamstw" Jamesa Camerona . Autorami scenariusza są Mark i Brian Gunnowie ( "Brightburn: Syn ciemności" ), a jednym z producentów jest Peter Safran. Był on wiązany z tym projektem, zanim razem z Jamesem Gunnem przejął władzę nad należącym do Warnera studiem DC Studios.

Reklama

Zarówno Jason Momoa , jak i John Cena mają na swoim koncie już współpracę z Warnerem i udział w filmach rozgrywających się w uniwersum DC Comics. Momoa wciela się w nim w postać Aquamana. Kolejną przygodę z jego udziałem w tej roli zobaczymy w kinach 25 grudnia 2023 roku, na kiedy to planowana jest premiera filmu "Aquaman i zaginione królestwo" .



Z kolei Cena zadebiutował w Rozszerzonym Uniwersum DC Comics rolą Peacemakera w filmie "Legion samobójców: The Suicide Squad" . Powtórzył ją w hitowym serialu pod tym samym tytułem, który z pewnością doczeka się drugiego sezonu.