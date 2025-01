Bradley Cooper należy do grona najpopularniejszych hollywoodzkich aktorów, a jego nazwisko kojarzy się z sukcesem. Na swoim koncie ma szereg pamiętnych kreacji, za które zdobył prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Choć wśród zdobytych przez gwiazdora trofeów brakuje tego najcenniejszego, czyli Oscara, do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej nominowany był aż dwunastokrotnie. Na przestrzeni lat zdołał udowodnić, że prócz zacięcia komediowego, które zaprezentował np. w "Kac Vegas" czy "American Hustle", ma również umiejętności niezbędne do wiarygodnego portretowania skomplikowanych postaci, czego potwierdzeniem jest choćby rola w "Snajperze" Clinta Eastwooda.

Bradley Cooper: koledzy po fachu go nie lubią?

Bradley Cooper urodził się 5 stycznia 1975 roku w Filadelfii. Ukończył anglistykę na Uniwersytecie Georgetown, a potem szlifował aktorski warsztat w prestiżowej The Actors Studio Drama School. Zanim stał się sławnym aktorem pracował jako kelner, odźwierny, a nawet jako pomocnik grabarza. Przygodę z telewizją zaczął w 1999 roku w jednym z odcinków "Seksu w wielkim mieście", a kolejnym ważnym krokiem był angaż w serialu "Alias", gdzie zagrał u boku Jennifer Garner. Kilka lat później zadebiutował na Broadwayu w sztuce "Three Days of Rain".



Najbardziej przełomową rolą w jego karierze okazał się występ w filmie "Kac Vegas" z 2009 roku. Film zarobił 469 milionów dolarów przy budżecie 35 milionów, co otworzyło drzwi do dwóch kolejnych sequeli i ugruntowało pozycję aktora w Hollywood. Co ciekawe, Cooper nie wyklucza powrotu do serii "Kac Vegas". W zeszłym roku w wywiadzie dla "New Yorker" przyznał, że chętnie zagrałby w czwartej części:

"Prawdopodobnie od razu zrobiłbym Kac Vegas 4, tak. Po prostu dlatego, że kocham Todda (Phillipsa), kocham Zacha (Galifianakisa), kocham Eda (Helmsa) tak bardzo".

W kolejnych latach był wielokrotnie nominowany do Oscarów, nagród BAFTA i Złotych Globów, zarówno jako aktor jak i producent, reżyser oraz scenarzysta. Wyróżniane były zwłaszcza filmy: Poradnik pozytywnego myślenia (2012), American Hustle (2013), Snajper (2014) i Narodziny gwiazdy (2018).

Choć Bradley Cooper ma grono oddanych fanów (i fanek), to w środowisku aktorów nie jest lubianą postacią. Goszcząc w podcaście "SmartLess", Cooper zdradził, że w Hollywood jest notorycznie lekceważony. Przykładem jest pewien przykry incydent, który miał miejsce na jednym z bankietów zorganizowanych podczas sezonu nagród. Nakręcony przez Coopera dramat muzyczny "Narodziny gwiazdy", w którym u jego boku wystąpiła Lady Gaga, otrzymał wówczas osiem nominacji do Oscara, które finalnie zaowocowały jedną statuetką — za najlepszą piosenkę. Cooper za tę produkcję zdobył trzy nominacje, dzięki czemu wtedy miał ich na koncie łącznie siedem.

Gdy podczas wspomnianego bankietu do Coopera podeszła znana aktorka, a prywatnie jego dobra znajoma, jeden z obecnych tam reżyserów pokusił się o niewybredny komentarz. "Powiedział: 'Na jakim świecie my żyjemy, skoro ty masz siedem nominacji, a ona tylko trzy'. Pomyślałem: 'Stary, dlaczego jesteś takim dupkiem? Nigdy o tym nie zapomnę. Pie... się'" - wyjawił aktor.

Bradley Cooper: umawiał się z najpiękniejszymi

Bradley Cooper w ostatnich latach miał wiele przelotnych relacji, a do najgłośniejszych należał romans z Renée Zellweger, który trwał kilka lat po wspólnej pracy na planie filmu "Przypadek 39". W kolejnych latach widywano go u boku m.in. aktorki Dianny Argon i polityczki Humy Abedin, jednak z żadną z nich nie spotykał się dłużej niż dwa miesiące. Teraz mówi się o związku aktora i modelki Gigi Hadid, która podobno od dawna była zauroczona Cooperem.



"Gigi jest zakochana w Bradleyu i są razem bardzo szczęśliwi. Ich związek jest dla niej priorytetem" - donosiła mediom osoba wtajemniczona.

Według informacji "Daily Mail" to tylko kwestia czasu, by aktor oświadczył się ukochanej. Jak twierdzą przyjaciele pary: "To nie jest kwestia 'czy', tylko 'kiedy'".

Bradley Cooper jest także ojcem Lei de Seine, która jest owocem jego związku z modelką Iriną Shayk - rozstali się w 2019 roku. Aktor przyznał, że bycie ojcem okazało się dla niego czymś więcej niż tylko spełnieniem rodzicielskich obowiązków. W jednej z rozmów wyznał: "Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą". Te mocne słowa świadczą o tym, jak ważną rolę w jego życiu pełni ojcostwo.

Córka Lea stała się dla niego najważniejszym punktem odniesienia, który determinuje każdą jego decyzję. Gwiazdor zdradził, że każda nowa rola, projekt czy wyzwanie zawodowe muszą przejść przez "filtr ojcostwa".