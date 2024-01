Najwięcej śmiechów wywoływały jednak dialogi. Prym wiódł w nich Janusz Rewiński jako Siara, który improwizował część swoich tekstów. Jego reakcja na nieudane lądowanie Moralesa ("No i w p***u..."), czułe odzywki do żony Ryszardy ("A idź mnie z tą wichurą!") czy pracującego dla niego Wąskiego ("Czy tobie czasem, Wąski, sufit na łeb się nie spadł?") do dziś wywołują uśmiech na twarzach widzów.

Mimo wielu lat obie części "Kilera" są miło wspominane przez Polaków. Pazura przyznaje, że często jest zaczepiany i pytany o ewentualną trzecią część serii. O popularności filmów Machulskiego świadczy także fakt, że rekwizyt z "Kiler-ów 2-óch" - jedna ze sztabek złota - została w 2017 roku wystawiona na aukcję w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.