Jak na przestrzeni lat zmieniły się kultowe postacie z "Akademii Pana Kleksa" , kim są nowi odtwórcy tych ról i skąd możemy ich znać? Oto garść informacji o niedawno odświeżonym filmie, który kiedyś znały wszystkie dzieci w Polsce.

Pan Ambroży Kleks (Piotr Fronczewski/ Tomasz Kot)

Zdjęcie Piotr Fronczewski Jak Pan Kleks, obok: Piotr Fronczewski i Tomasz Kot / Adam Jankowski / East News

Piotra Fronczewskiego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Nie zniknął z naszych ekranów, a wiele z jego ról zyskało status kultowych (Szpicbródka w "Hallo Szpicbródka" czy Hrabia Trestka w "Trędowatej), podejmował się też projektów muzycznych, a także występował w teledyskach. Jest aktorem wszechstronnym, mogliśmy go oglądać w takich produkcjach jak: "Rojst" czy "Rodzina zastępcza". Zarówno w rolach poważnych jak i komediowych sprawdza się świetnie.

Reklama

Tomasz Kot to również postać szeroko rozpoznawalna. Sporą popularność w ostatnich latach przyniosła mu rola w "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego, czy w "Pokocie" Agnieszki Holland. Ma za sobą wiele ról komediowych. Rola Ambrożego Kleksa to zapewne zaledwie jeden z wielu etapów jego kariery aktorskiej.

Adaś/Ada Niezgódka (Sławomir Wronka/ Antonina Litwiniak)

Zdjęcie Sławomir Wronka jako Adaś Niezgódka, obok: Sławomir Wronka/ Antonina Litwiniak / Mateusz Grochocki / East News

W najnowszej wersji historii autorstwa Jana Brzechwy postawiono na zróżnicowanie uczniów Akademii i zmieniono głównego bohatera na dziewczynkę — Adę.



Sławomir Wronka, który wcielił się w rolę Adasia, nie kontynuował aktorskiej kariery. W kolejnych latach skupił się na nauce i obecnie jest cenionym fizykiem.

Antonina Litwiniak to bardzo młoda aktorka, jednak niech nie zmyli was jej wiek. Do tej pory zagrała już w kilkunastu filmach, a w pierwszym z nich wystąpiła, mając zaledwie 8 lat. Zadebiutowała w filmie "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", a do tej pory pojawiała się w całym spektrum filmowych gatunków — od komedii, po dojrzałe dramaty.

Doktor Paj-Chi-Wo (Wiesław Michnikowski/Piotr Fronczewski)

Zdjęcie Wiesław Michnikowski jako Doktor Paj-Chi-Wo, obok: Wiesław Michnikowski/Piotr Fronczewski / Fot. Paweł Wodzyński / East News

Piotr Fronczewski został awansowany z roli Pana Kleksa na Doktora Paj-Chi-Wo, w którego rolę pierwotnie wcielał się Wiesław Michnikowski - aktor, który niestety odszedł w wieku 95 lat w 2017 roku.

Wiesław Michnikowski był polskim aktorem teatralnym i filmowym, a także artystą kabaretowym. Mogliśmy go oglądać w wielu kultowych filmach, takich jak "Hydrozagadka", "Seksmisja", czy "Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy". W jednej ostatnich ról usłyszeliśmy jego głos w animacji "Rodzinka Robinsonów" oraz pojawił się jako postać epizodyczna w serialu "Na dobre i na złe".

Książę Mateusz/Mateusz (Adam Probosz/Sebastian Stankiewicz)

Zdjęcie Adam Probosz jako Książę Matuusz, obok: Adam probosz/ Sebastian Stankiewicz / Adam Burakowski / East News

Adam Probosz przez jakiś czas kontynuował karierę aktorską, jednak po raz ostatni mogliśmy go zobaczyć na dużym ekranie w 2003 roku.W 1996 roku prowadził teleturniej dla dzieci na antenie TVP1, a od 2001 roku komentuje wyścigi kolarskie oraz wybrane sporty zimowe na kanale Eurosport.

Sebastian Stankiewicz jest bardzo aktywnym aktorem, który występuje w kilku produkcjach rocznie. Odnajduje się zarówno w rolach komediowych jak i poważniejszych. Zagrał m.in. w "Furiozie", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" i "W lesie dziś nie zaśnie nikt".