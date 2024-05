"Pięć koszmarnych nocy": Kiedy premiera?

Film "Pięć koszmarnych nocy" powstał na kanwie popularnej serii gier "Five Nights at Freddy’s". Fabula skupia się na Mike’u, który właśnie stracił pracę. Szybko musi znaleźć nowe zatrudnienie, by móc zachować przy sobie dużo młodszą siostrę. Nadzieję daje mu praca w roli nocnego stróża w opuszczonej restauracji, w której kiedyś największą atrakcją były zwierzęce animatroniki. Jego praca przestaje być spokojna, gdy okazuje się, że dawne maskotki nocami ożywają i dokonują zbrodni.

Premiera filmu zapowiedziana została na 5 grudnia 2025.

Nowe horrory zawładną kinami w 2025 roku