11 czerwca, tuż po rocznicy urodzin Bohdana Smolenia, w Poznaniu odsłonięty zostanie pomnik artysty. Koronawirus spowodował, że uroczystość trzeba było przełożyć o rok; odsłonięcie nastąpić ma poprzez spalenie.

Bohdan Smoleń zmarł w 2016 roku /Piotr Fotek / Reporter

Reklama

Bohdan Smoleń urodził się 9 czerwca 1947 r. w Bielsku, zmarł 15 grudnia 2016 roku w Poznaniu. Przez lata był związany ze stolicą Wielkopolski.



Pomnik wykonany według projektu Piotra Sochy stanie w centrum Poznania, na skwerze między ulicą Rybaki a Strzałową. Monument jest gotowy już od miesięcy. Pierwotnie miał zostać odsłonięty w czerwcu 2020 roku, potem planowano, że nastąpi to w grudniu.



Jak powiedział PAP pomysłodawca przedsięwzięcia, wieloletni współpracownik i przyjaciel Bohdana Smolenia Krzysztof Deszczyński, pomnik cierpliwie czekał, aż pandemia odpuści, będzie można zaprosić gości i ceremonia odsłonięcia będzie miała odpowiednią oprawę. Już wiadomo, że odsłonięcie nastąpi po zapadnięciu zmroku, na ulicach Poznania zapłoną flary, finałem spektaklu towarzyszącego uroczystości będzie podpalenie pomnika. Potem niebo rozświetlić mają sztuczne ognie.



Reklama

"Uroczystość odbędzie się późnym wieczorem, bo jest nam potrzebna ciemność. Pomniki przed odsłonięciem są zawsze czymś owinięte - my tej materii nie ściągniemy, my ją podpalimy. Wcześniej do skweru dojdzie ogień z flar zapalanych przez kibiców Lecha Poznań, będzie też występ Teatru Ognia Bohema. To w trakcie tego występu z płomieni wyłoni się twarz i postać Bohdana" - wyjaśnił Deszczyński.



Na wydarzenie zostali zaproszeni artyści kabaretowi, przyjaciele Bohdana Smolenia oraz prezydenci Poznania i Bielska-Białej.



Pomnikowy Bohdan Smoleń będzie siedział na krześle przy kawiarnianym stoliku. Drugie krzesło będzie wolne. Projekt pomnika został wybrany w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.



"Ten skwer to ma być miejsce spotkań, chcemy go nazwać imieniem Bohdana Smolenia. Będziemy też tam chcieli ustawić latem stoliki, by można było tam usiąść, coś zjeść, porozmawiać, spotkać się. To miejsce ma żyć przez cały rok - także zimą" - powiedział Deszczyński.



Bohdan Smoleń należał do artystów najmocniej kojarzonych ze stolicą Wielkopolski. Największą popularność zdobył, występując wraz z Zenonem Laskowikiem w poznańskim kabarecie Tey. Kabaret ten był w latach 70. i 80. ub. wieku jednym z symboli miasta.



Występował w filmach i na estradzie - młodsze pokolenia kojarzą go z rolą listonosza Edzia w serialu "Świat według Kiepskich". W 2007 roku w Baranówku pod Mosiną (Wielkopolskie) artysta utworzył Fundację Stworzenia Pana Smolenia.