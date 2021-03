Kiedy nowy film z cyklu "Star Trek"?

Medialny serial pod tytułem "kto stworzy nowego "Star Treka"?" powoli zaczyna liczyć więcej odcinków niż sama legendarna, kosmiczna seria. Po Quentinie Tarantino i Noah Hawleyu teraz przyszedł czas na Kalindę Vazquez. Scenarzystkę, która do tej pory pracowała przy serialach takich jak "Skazany na śmierć", "Dawno, dawno temu", "Fear the Walking Dead", ale też "Star Trek: Discovery". Teraz ma zająć się napisaniem scenariusza filmu pełnometrażowego, który wejdzie w skład sagi "Star Trek".

Kiedy Chris Pine znów wcieli się w kapitana Kirka? /materiały prasowe

Jeśli napisany przez nią scenariusz zyska akceptację i zostanie skierowany do realizacji, Kalina Vazquez będzie pierwszą kobietą w historii, która napisała scenariusz pełnometrażowego filmu z serii "Star Trek". Producentami nowego filmu będą studia Paramount Pictures oraz należące do J.J. Abramsa Bad Robot. O dołączeniu Vazquez do ekipy "Star Treka" poinformował portal "Deadline".



Nieznane są żadne szczegóły projektu przygotowywanego przez Vazquez, ani nawet to, czy w jej filmie znajdą się jakiekolwiek postaci związane do tej pory z serią. Na takie wnioski pozwala sobie portal "Variety", który przypomina, że scenariusz napisany przez Vazquez do serialu "Star Trek: Discovery" rozgrywał się w alternatywnym uniwersum, w którym zamiast życzliwej Federacji galaktyką rządzi żądne krwi Imperium Terran.

Kalinda Vazquez znana jest z przecierania szlaków. Aktualnie pracuje nad scenariuszem komiksu wydawnictwa Marvel Comics, którego bohaterką będzie America Chavez. Będzie to pierwsza w historii latynoska superbohaterka LGBTQ, która doczekała się serii komiksów, których jest tytułową bohaterką. Vazquez pracuje również nad adaptacją powieści sci-fi "Droga" autorstwa Rogera Zelaznego, którą zamówiła stacja HBO.

Niezadowalający wynik kasowy ostatniego filmu z serii "Star Trek" o podtytule "W nieznane" z 2016 roku sprawił, że studio Paramount nie spieszy się z przygotowaniem kolejnej części. Przez jakiś czas o projekcie nowego filmu było głośno z powodu zaangażowania Quentina Tarantino. Miał on przenieść na ekran scenariusz autorstwa Marka L. Smitha ("Zjawa"), jednak skończyło się na rozmowach z władzami studia. Później z nowym "Star Trekiem" związany był twórca serialu "Fargo" Noah Hawley, ale i ten projekt wstrzymano, gdy prezeską studia została Emma Watts.