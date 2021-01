Kiedy nowy film Guillermo del Toro?

Studio Searchlight Pictures ujawniło daty premier kilku wyprodukowanych przez siebie filmów. Wśród nich jest najnowszy film w reżyserii Guillermo del Toro zatytułowany "Nightmare Alley". Pojawi się on w kinach 3 grudnia 2021 roku, co oznacza, że jego twórca ma ambicje, by powalczyć o Oscary. Takie ambicje nie dziwią w przypadku artysty, którego ostatni film - "Kształt wody" - został nagrodzony czterema Oscarami, a był nominowany w trzynastu kategoriach.

Guillermo del Toro już się nie może doczekać premiery... / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

"Nightmare Alley" to adaptacja powieści pod tym samym tytułem autorstwa Williama Lindsaya Greshama wydanej w 1946 roku. Opowiada historię utalentowanego pracownika obwoźnego wesołego miasteczka (w tej roli Bradley Cooper) z wrodzonym talentem do manipulowania ludźmi. Nawiązuje on kontakt z psychiatrą (Cate Blanchett), która jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż on. Pozostałymi bohaterami filmu są pracownica wesołego miasteczka (Rooney Mara), naganiacz (Willem Dafoe) i siłacz Bruno (Ron Perlman). W obsadzie filmu znaleźli się też Richard Jenkins, David Strathairn oraz Mary Steenburgen. Książka Greshama została już przeniesiona na duży ekran przez Edmunda Gouldinga w 1947 roku.



Innymi filmami studia Searchlight Pictures, których daty premier poznaliśmy, są "The Night House", z Rebeccą Hall i Sarah Goldberg w rolach głównych (premiera 16 lipca), "The Eyes of Tammy Faye", z Jessicą Chastain i Andrewem Garfieldem (24 września) oraz "Poroże", z Keri Russell i Jessem Plemonsem (29 października).



Wciąż nieznana jest data premiery innej produkcji tej wytwórni - "Kuriera Francuskiego z Liberty, Kansas Evening Sun" Wesa Andersona. Podejrzewa się, że szefostwo studia czeka na ogłoszenie daty tegorocznego festiwalu w Cannes, by tam zorganizować pierwszy pokaz.

"The Night House" opowiada historię wdowy, która zaczyna odkrywać sekrety swojego niedawno zmarłego męża. Z kolei bohaterką filmu biograficznego "The Eyes od Tammy Faye" jest tytułowa teleewangelistka Tammy Faye Messner. O kobiecie stało się głośno, gdy jej mąż Jim Bakker, z którym prowadziła swój program, został oskarżony o liczne oszustwa. Akcja czwartego z zapowiedzianych przez studio Searchlight filmów, "Poroża", rozgrywać się będzie w leżącym na uboczu mieście w Oregonie. Jego bohaterowie - nauczycielka z liceum i jej brat szeryf - zostaną zmuszeni do stawienia czoła przedwiecznej bestii