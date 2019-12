Kiedy "Flash" w kinach?

Wygląda na to, że fani Flasha mogą zacząć odliczanie do premiery pierwszego filmu, w którym ten superbohater będzie główną postacią. Według najnowszych doniesień ze studia Warner Bros., premierę produkcji zaplanowano na 1 lipca 2022 roku. W głównego bohatera ponownie wcieli się Ezra Miller.

Grany przez Ezrę Millera Flash w końcu dostanie solowy film /materiały prasowe

Początkowo za scenariusz filmu byli odpowiedzialni Francis Daley i Jonathan Goldstein, którzy mieli zająć się także reżyserią. Ich wersja przygód Flasha utrzymana była w lekkim i zabawnym tonie, który wcześniej ci dwaj twórcy pokazali między innymi w filmach "Spider-Man: Homecoming" i "Wieczór gier".



Okazało się jednak, że zabawny wydźwięk tworzonej przez nich opowieści nie spodobał odtwórcy roli głównej. Ezra Miller, który już dwukrotnie wcielał się w postać Flasha (w filmach "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" oraz "Liga Sprawiedliwości") przekonał producentów, a ci zlecili napisanie nowej wersji scenariusza.

Latem ogłoszono, że do stworzenia filmowej historii Flasha zatrudniono Christinę Hodson, która wcześniej napisała scenariusz do filmu "Ptaki Nocy". Reżyserią ma się natomiast zająć Andy Muschietti, twórca kasowego hitów "To" i "To: Rozdział 2".

Zdjęcia do filmu ruszą dopiero w 2021 roku. Możliwe jednak, że prace na planie zostaną zakończone w ekspresowym tempie, wszak Ezra Miller w przyszłym roku będzie zajęty zdjęciami do kolejnej części "Fantastycznych zwierząt".