Kevin Spacey zeznawał w sądzie

W poniedziałek, 7 stycznia, Kevin Specey zeznawał w procesie, który toczy się przeciwko niemu. Aktor jest oskarżony o seksualne napastowanie osiemnastolatka. Do zdarzenia miało dojść w 2016 roku. Zaledwie kilka godzin po rozprawie aktor znów zwrócił na siebie uwagę stróżów prawa.

/Associated Press / East News

Wedle policyjnego raportu w 2016 roku w jednej z restauracji w Nantucket w stanie Massachusetts osiemnastoletni poszkodowany miał poprosić znanego aktora o autograf.



Oskarżający przyznał przed sądem, że okłamał artystę co do swojego wieku - powiedział, że ma 23 lata. Zeznał także, że gdy zaczepił gwiazdora, był już pijany.



Spacey miał w pewnym momencie dotykać jego krocza, mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony nastolatka. Incydent miał trwać około trzech minut. Poszkodowany opuścił restaurację, gdy Spacey udał się do łazienki.

Wideo