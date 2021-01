Kevin Smith nakręci trzecią część "Sprzedawców”?

W 1994 roku, dzięki filmowi „Sprzedawcy”, 24-letni wówczas Kevin Smith wyruszył na podbój Hollywood. Nakręcona za niecałe 30 tysięcy dolarów czarno-biała produkcja zarobiła w kinach ponad 3 miliony dolarów. A dla reżysera była przepustką do dalszej kariery i filmów takich jak „W pogoni za Amy” czy „Dogma”. Smith podzielił się w mediach społecznościowych informacją, która ucieszy fanów jego debiutanckiego filmu. Właśnie zakończył pisanie scenariusza jego trzeciej części.

Wraz z informacją o zakończeniu pisania scenariusza, Smith podzielił się zdjęciem jego pierwszej strony oraz historią jego powstania.



"Zacząłem pisać scenariusz filmu 'Sprzedawcy 3; 28 grudnia zeszłego roku i właśnie skończyłem liczący 101 stron jego pierwszy draft. Ale pisanie nie zaczyna się wraz z wciśnięciem klawiszy. Film gotował się w mojej głowie od dawna. Kiedy więc w końcu usiadłem do przekładania wieloletnich marzeń w słowa, wszystko poszło już gładko. Wymyślone New Jersey było ciekawszym miejscem do odwiedzenia niż dzisiejszy świat. Napisałem, co miałem do napisania i teraz oddaję scenariusz w ręce zaufanych osób, oczekując na ich opinie. Tak naprawdę to druga wersja scenariusza 'trójki'. Pierwszą napisałem sześć lat temu, ale jestem zadowolony z tego, że nie została wtedy nakręcona. Teraz jest to o wiele bardziej osobista historia, która wzięła się z ataku serca, który o mało mnie nie zabił trzy lata temu. (...) Jednak o wiele bardziej śmiałem się podczas pisania niż rozmyślałem o mojej śmiertelności. W filmie powrócą Dante, Randal, Elias, Becky, Jay i Cichy Bob" - zapewnia Kevin Smith.

Debiutancki film Smitha opowiadał o dwóch przyjaciołach pracujących w sklepie spożywczym i wypożyczalni kaset wideo. Akcja "Sprzedawców" rozgrywa się w trakcie jednego dnia, a w filmie pokazane są perypetie bohaterów związane z ich osobistymi refleksjami na temat wchodzenia w dorosłość, a także ich przepychanki słowne z klientami. W 2006 roku premierę miała jego kontynuacja. Kevin Smith wyreżyserował obydwa filmy, napisał do nich scenariusze, a także wystąpił w roli Cichego Boba.

Kevin Smith nakręcił "Sprzedawców" za 30 tysięcy dolarów



Pierwsza strona scenariusza filmu "Sprzedawcy 3" potwierdza słowa o powrocie postaci Dantego, w którego rolę wciela się Brian O’Halloran. O świcie podjeżdża on pod sklep Quick Stop, w którym kiedyś pracował. Również pod tym samym sklepem zakończyła się druga część "Sprzedawców", w której Dante i Randal ostatecznie zostali jego właścicielami.



Zdaniem wielu fanów, ostatnie filmy Kevina Smitha nie dorównują jego pierwszym dokonaniom. Powrót do serii, która rozpoczęła jego wielką karierę, może być też okazją powrotu do dawnej formy. Nie wiadomo, kiedy będzie można się o tym przekonać. Nieznane są żadne informacje dotyczące rozpoczęcia zdjęć do tego filmu.