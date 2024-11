"Kevin sam w domu" w Polsacie! W tym roku czeka nas wyjątkowa rocznica

"Kevin sam w domu": Wyjątkowa rocznica w Polsacie

Od początku przygody dzielnego chłopca pozostawionego przez rodzinę w Święta Bożego Narodzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Rekordową emisją była ta z 29.12.2000 kiedy przed telewizorami zasiadło prawie 9 mln osób (AMR 4+).

Choć przez te lata rynek telewizyjny bardzo się zmniejszył, udziały filmu wciąż są bardzo duże i utrzymują się na poziomie ok 30 procent co oznacza, że co trzeci widz w Polsce w Święta ogląda Kevina w Polsacie.

Faktem jest, że nie zawsze Kevin był dokładnie w święta Bożego Narodzenia. W 2005 roku Polsat wyemitował film 23 grudnia. Zdarzyło się, że był tylko w Sylwestra lub w Nowy Rok. I nie zawsze był sam w domu, bo czasem był w Nowym Jorku. Bywało, że stacja pokazywała całe maratony z Kevinem - tak było w roku 2008 i 2009. Od 2020 roku Polsat pokazuje "Kevina samego w domu" w Wigilię a "Kevina w Nowym Jorku" w Nowy Rok.

"Kevin sam w domu": Film budujący dziedzictwo kulturalne USA

W 2023 roku "Kevin sam w domu" znalazł się na liście filmów, które trafiły do zestawienia National Film Registry, filmów budujących dziedzictwo kulturalne USA. Zbiór National Film Registry (NFR) jest tworzony od 1988 roku. Filmy muszą mieć co najmniej 10 lat, ale nie ma warunków co do ich długości, gatunku czy choćby sposobu dystrybucji. NFR obejmuje więc zarówno klasyki ze złotej ery Hollywood, jak i kroniki filmowe, a ponadto filmy nieme, eksperymentalne, dokumentalne, amatorskie, a także filmy telewizyjne i teledyski. Celem jest pokazanie różnorodności amerykańskiego dziedzictwa filmowego.

