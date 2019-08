Disney zamierza nakręcić nową wersję kultowego filmu z 1990 roku "Kevin sam w domu". Informację tę potwierdził Bob Iger, prezes i dyrektor generalny The Walt Disney Company. Nowa produkcja ma powstać na potrzeby platformy Disney+. Oprócz powrotu "Kevina samego w domu" możemy spodziewać się także rebootów "Nocy w muzeum", "Dziennika cwaniaczka" i "Fałszywej dwunastki".

Czy ktoś mógłby zagrać to lepiej niż Macaulay Culkin? /Everett Collection / East News

Chyba niewielu spodziewało się, że "Kevin sam w domu" mógłby kiedyś powrócić. Jednak to, co tak trudne do wyobrażenia sobie, właśnie staje się faktem. We wtorek, 6 sierpnia, Bob Iger, prezes i dyrektor generalny The Walt Disney Company, potwierdził, że powstanie reboot kultowego filmu z 1990 roku.



Póki co nie są znane bliższe szczegóły - nie wiadomo, jak miałaby wyglądać nowa wersja klasyka z Macaulayem Culkinem w roli głównej i kiedy miałaby się ukazać. Wiemy natomiast, że film będzie dostępny na platformie streamingowej Disney+. Szef Disneya zdradził także, że nowy "Kevin sam w domu" ma być "dostosowany do wymagań nowego pokolenia".

Informacja o powrocie "Kevina..." zelektryzowała fanów filmu z 1990 roku. Wielu z nich zastanawia się, czy wcielający się w tytułową rolę Macaulay Culkin pojawi się również w reboocie.



Wideo "Kevin sam w domu": Trailer

W tej sprawie oficjalnie nie zabrano jeszcze głosu, natomiast już jakiś czas temu w mediach pojawiły się plotki właśnie dotyczące jego udziału w nowej odsłonie "Kevina samego w domu". Aktor zaledwie kilka tygodni temu był widziany w Los Angeles, gdzie nagrywał sceny utrzymane w klimacie bożonarodzeniowym. Już wówczas wywołało to skojarzenia z powrotem "Kevina...".

Wideo :DRYVRS Ep. 1 "Just Me In The House By Myself" starring Macaulay Culkin

Warto wspomnieć, że Culkin w ostatnich latach chętnie angażował się w projekty nawiązujące do jego pamiętnej dziecięcej roli. W 2015 roku w serii ":DRYVRS" na YouTube wcielił się w nieco demoniczną wersję Kevina McCallistera. W ubiegłym roku natomiast jako Kevin reklamował Asystenta Google.