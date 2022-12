"Kevin sam w domu": Gwiazdor TVP odwiedził willę, w której kręcono film

Można pomyśleć, że gwiazdy telewizyjnej Dwójki rywalizacją między sobą o to, komu uda się odwiedzić najbardziej ikoniczne miejsce związane z Bożym Narodzeniem. W Mikołajki Rafał Brzozowski , gospodarz "Koła fortuny", pochwalił się zdjęciami z Rovaniemi, fińskiego miasta położonego na kole podbiegunowym, gdzie znajduje się siedziba świętego Mikołaja. Teraz rękawicę rzucił mu Aleksander Sikora z "Pytania na śniadanie".

Aleksander Sikora jak Kevin McCallister

Ten przy okazji wizyty w Chicago (nie wyjawił, czy jest tam prywatnie, czy służbowo), udał się do miejscowości Winnetka, która jest znajduje się na północnych przedmieściach tej metropolii, by stanąć przed willą znaną z "Kevina samego w domu" . Gdy już tam dotarł, zauważył, o czym wspomina na InstaStories, że było tam znacznie więcej takich jak on ciekawskich. "Co jest hitem, tu normalnie mieszkają ludzie. Współczuję" - stwierdził. Na teren posesji nie można wchodzić, ale stojąc na chodniku, ma się bardzo dobry widok na front willi.

Później Sikora zdradził swoim fanom kilka ciekawostek o nieruchomości przy 671 Lincoln Avenue, m.in. to, że dom filmowych McCallisterów jest teraz ogrodzony. "Nikt tworząc ten dziś kultowy (niskobudżetowy) film nie przypuszczał, że stanie się on światowym hitem. Co za tym idzie, rocznie wielu turystów odwiedzających Chicago szuka w sieci jego adresu. Znajdujący się na przedmieściach tego miasta słynny dom McCallisterów niedawno został sprzedany za ponad dwa mln dolarów i ogrodzony. Dookoła nie brakuje kamer. Nic dziwnego... Niemal non stop ktoś się przy nim kręci. Przepraszam, ja także musiałem. Wcześniej nieruchomość ta była wynajmowana. Ciekawostką jest także fakt, że zbudowana została w 1921 r. Jeśli pamiętacie scenę, w której Kevin ucieka przed złodziejami do domku na drzewie, to tylko dodam, że ten został na nim umocowany tylko na potrzeby filmu, a po zakończeniu zdjęć rozebrany" - opowiedział Sikora.

Dom, w którym mieszkał Kevin, reprezentuje styl georgiańsko-kolonialny. Wykonany jest z czerwonej cegły. Ma 400 m kw., sześć sypialni i sześć łazienek. Hol, klatka schodowa i sypialnia na poddaszu - te miejsce pokazane w "Kevinie samym w domu" znajdują się w opisywanej willi, pozostałe sceny we wnętrzach kręcono w studiu.