​Kevin James jako znany trener footballu amerykańskiego

Platforma streamingowa Netflix wyprodukuje film, którego bohaterem będzie Sean Payton, trener grającej w lidze NFL drużyny New Orleans Saints. Produkcja zatytułowana "Home Team" oparta zostanie na prawdziwej historii afery określonej mianem "Bountygate". Film wyprodukuje należące do Adama Sandlera studio Happy Madison.

Informację o filmie "Home Team" jako pierwszy podał dziennikarz stacji NBC Sports, Peter King. Akcja filmu rozgrywać się będzie w 2012 roku. Właśnie wtedy Sean Payton był zawieszony na cały sezon rozgrywek NFL. Karę nałożył na niego komisarz tej ligi Roger Goddel. Afera, w której Sean Payton grał jedną z głównych ról określona została mianem "Bountygate" (od określenia "bounty" - oznaczającego nagrodę). Kierowana przez niego drużyna została oskarżona o to, że wypłaca specjalne nagrody i premie tym zawodnikom, którzy celowo doprowadzą do kontuzji graczy innych zespołów.



Opowiedziana w "Home Team" historia skupi się na Paytonie i na tym, jak próbuje przewartościować swoje życie podczas okresu zawieszenia. Pomoże mu w tym rola trenera ofensywy szkolnej drużyny futbolowej, w której szeregach występuje jego uczęszczający do szóstej klasy syn.

Zdjęcia do filmu "Home Team" mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Nie wiadomo, kto wyreżyseruje film, ani kto napisał jego scenariusz, ale ujawniono, że Sean Payton osobiście wprowadził do niego stosowne poprawki.

Kevin James to popularny amerykański komik znany z wielu produkcji komediowych, m.in. filmów "Oficer Blart" czy "Duże dzieci". Pojawił się w wielu produkcjach u boku Adama Sandlera. W ubiegłym roku James zaskoczył fanów zmianą aktorskiego emploi, gdy w filmie "Becky" wcielił się w rolę sadystycznego neonazisty. Obecnie można oglądać go w serialu Netfliksa "Mechanicy", którego akcja rozgrywa się w świecie wyścigów NASCAR.