​Kevin Hart u boku Cate Blanchett w ekranizacji gry komputerowej "Borderlands"

Powiększa się obsada reżyserowanego przez Eliego Rotha filmu "Borderlands", opartego na motywach popularnej gry komputerowej, która na całym świecie sprzedała się w ponad 57 milionach egzemplarzy. Do Cate Blanchett, której nazwisko ujawniono wcześniej, dołączył popularny komik Kevin Hart.

Cate Blanchett /Franziska Krug /Getty Images

Kevin Hart wcieli się w filmie "Borderlands" w rolę Rolanda, świetnie wyszkolonego byłego żołnierza, który wybrał życie najemnika. Będzie to zupełnie nowa rola dla aktora, który specjalizuje się w komediowym repertuarze.



Być może w przygotowaniach do tej roli pomógł mu występ w serialu "Die Hart", w którym niedawno zagrał u boku Johna Travolty. Wcielił się w nim w rolę komika, który przygotowuje się do zmiany ekranowego emploi i w tym celu zapisuje się do szkoły dla gwiazdorów kina akcji.



"Jestem podekscytowany możliwością pracy z Kevinem. Będzie to dla niego zupełnie inna rola i nie możemy się doczekać tego, aż pokażemy światu jego zupełnie nowe oblicze. Będzie wspaniałym Rolandem" - zapewnia reżyser Eli Roth, którego ostatnimi filmami były remake "Życzenia śmierci" oraz młodzieżowy "Zegar czarnoksiężnika".



"Kevin ma za sobą role w kilku najbardziej kasowych filmach świata, a scenariusz naszego filmu został zainspirowany jedną z najlepiej sprzedających się gier komputerowych na świecie. Jesteśmy zachwyceni tym, w jaki sposób ekipa filmu zaadaptowała tę historię na potrzeby dużego ekranu i nie wierzymy, że ktoś mógłby zrobić to lepiej" - zachwyca się z kolei producent filmu Nathan Kahane.

Zdjęcie Kevin Hart w programie "Jimmy Kimmel Live!" / Randy Holmes/ABC / Getty Images

"Borderlands" to wydana w 2009 roku gra typu first-person shooter (FPS), czyli tzw. strzelanka pierwszoosobowa. Jej akcja obserwowana jest oczami głównego bohatera. Tym, co wyróżniało "Borderlands" na tle innych tego typu produkcji, to próba połączenia FPS-a z mechanizmami znanymi z gier typu role-playing game (RPG).



Akcja gry rozgrywa się na planecie Pandora, a celem gracza jest walka z miejscowymi bandytami oraz poszukiwanie tzw. Skarbca, w którym kryje się tajemniczy artefakt obcych.



Scenariusz filmowej wersji tej gry napisał Craig Mazin, autor serialu "Czarnobyl".