Kevin Hart miał wypadek samochodowy. Jak podała amerykańska stacja CNN, która dotarła do raportu z wypadku sporządzonego przez lokalną drogówkę, aktor i komik odniósł w wypadku "poważne obrażenia pleców".

Co dalej z Kevinem Hartem?

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 1 września, na Mulholland Highway w Calabasas, niedaleko od Los Angeles.



Jak podaje CNN, powołująca się na raport policji z wypadku, Hart oraz kierowca Jared Black doznali "poważnych obrażeń pleców" i zostali przetransportowani do pobliskich szpitali. Podróżująca z nimi kobieta nie została poważnie ranna.

Według policji, kierowca stracił kontrolę nad należący do Harta samochodem 1970 Plymouth Barracuda i staranował drewniane bariery, po czym stoczył się z pobocza do rowu, około trzy metry poniżej poziomu drogi. W momencie wypadku kierowca był trzeźwy. W sieci pojawiło się nagranie z miejsca wypadku.



Wideo