Informacja o rozwodzie Kevina Costnera i Christine Baumgartner zdumiała fanów aktora. Gwiazdor i jego ukochana przez lata uchodzili bowiem za jedną z najbardziej zgodnych par w amerykańskim show-biznesie. Początki ich znajomości sięgają ostatniej dekady ubiegłego wieku. Choć oboje szybko zapałali do siebie uczuciem, pobrali się dopiero w 2004 roku. Costner przyznał w jednym z wywiadów, że początkowo wzbraniał się przed ożenkiem, bo jego wybranka pragnęła dziecka, a on miał już czwórkę pociech z poprzednich związków.



"Strach nie pozwalał mi poślubić Christine. Bałem się, że nie będę wystarczająco skutecznym ojcem. Pewnego dnia obudziłem się i pomyślałem: 'Czy naprawdę zamierzam stracić tę piękną kobietę, która chce być ze mną do końca życia, ponieważ boję się posiadania kolejnego dziecka?'. Czasami bywa tak, że to, czego najbardziej się obawiasz, uratuje ci życie" - wyznał w 2018 roku w rozmowie z "Closer Weekly". A już dwa lata później Costner zapewniał, że jego małżeństwo jest silniejsze niż kiedykolwiek. "Podczas pandemii nasze partnerstwo się wzmocniło. Wspieramy się nawzajem i dbamy o naszą rodzinę" - powiedział w wywiadzie dla "People". Para wychowuje razem trójkę potomków: 15-letniego Caydena, 14-letniego Hayesa i 12-letnią Grace.

Pan i pani Costner Źródło: Getty Images

Kevin Costner: Praca ważniejsza od rodziny?

Pierwsze doniesienia o małżeńskich problemach 68-letniego Costnera i młodszej od niego o niespełna dwie dekady Baumgartner pojawiły się w zeszłym roku. Zagraniczne media donosiły wówczas, że ukochana dwukrotnego laureata Oscara postawiła mu ultimatum. Zażądała ona od męża, aby zrezygnował z udziału w kolejnym sezonie bijącego rekordy popularności serialu "Yellowstone". "Christine zależy na tym, aby jej mąż bardziej zaangażował się w życie rodzinne. Nigdy nie ma go w domu" - zdradził wtedy znajomy pary.

Żona Costnera najwyraźniej miała dość czekania na zmianę podejścia ukochanego. Cytowana przez magazyn "People" osoba z bliskiego otoczenia Costnera i Baumgartner wyjawiła, że to właśnie pracoholizm aktora i jego napięty grafik doprowadziły do rozpadu trwającego 18 lat małżeństwa. "Kiedy Kevin kręci jakąś produkcję, praktycznie nie ma go w pobliżu. Jego nieobecność była dla Christine bardzo trudna. Unieszczęśliwiało ją to. On ma obsesję na punkcie pracy i nic nie wskazywało na to, by miał się zmienić. Jego kariera niejednokrotnie miała pierwszeństwo przed rodziną" - twierdzi informator pisma.

Zanim świat obiegła informacja o rozwodzie Costnera i Baumgartner, w sieci pojawiły się plotki na temat rzekomego konfliktu między gwiazdorem i twórcą "Yellowstone". Aktor miał bowiem domagać się skrócenia czasu, jaki miał spędzić na planie. W obliczu doniesień na temat jego rozstania z żoną, pogłoski te nabrały sensu. Ostatecznie serial zakończy się na 5. sezonie, który ma zadebiutować na szklanym ekranie w połowie listopada.