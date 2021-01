Kevin Bacon pomógł żonie przy depilacji okolic intymnych. To był bolesny błąd

Żona Kevina Bacon poprosiła go podczas kwarantanny, by zrobił jej depilację brazylijską. Zabieg z gorącym woskiem i usunięciem owłosienia z miejsc intymnych zakończył się dla niej bardzo boleśnie. Aktor poradził bowiem sobie z tym zadaniem nad wyraz słabo.

Kevin Bacon i Kyra Sedgwick są małżeństwem od ponad 30 lat / Ron Galella/Ron Galella Collection /Getty Images

Od 32 lat żoną Kevina Bacona jest jego koleżanka po fachu Kyra Sedgwick. Mają dwoje dzieci. Aktorka, która za rolę w serialu kryminalnym "Podkomisarz Brenda Johnson" została nagrodzona Złotym Globem i statuetką Emmy, gościła w najnowszym odcinku talk-show Jimmy'ego Kimmela. Sedgwick uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak w dobie pandemii wygląda jej domowe życie z mężem.



Aktorka wyznała, że z powodu zamknięcia salonów urody musiała zmierzyć się z pewną krępującą kwestią. "W pewnym momencie stało się jasne dla niego i dla mnie, że potrzebuję depilacji w okolicach bikini" - powiedziała Sedgwick. Poczyniła odpowiednie zakupy w Internecie, podgrzała wosk w mikrofalówce i poprosiła męża o pomoc w wykonaniu depilacji brazylijskiej. "Kevin jest niesamowicie przydatny. Dobrze sobie radzi w wielu sprawach. Zna się na gotowaniu i na majsterkowaniu" - mówiła. Miała nadzieję, że i z kolejnym zadaniem poradzi sobie śpiewająco. Stało się jednak inaczej.



"Nie mówię, że to była katastrofa, ale fakt, że nie musieliśmy jechać do szpitala, był po prostu absolutnym cudem" - przyznała. "Mówiłam mu: 'Myślałam, że wiesz, jak to zrobić!'... A on na to: 'Nie powiedziałem, że umiem to zrobić. To ty powiedziałaś, że umiem to zrobić'" - opowiadała o kulisach domowego zabiegu.

Sedgwick zapewniła, że mimo takich potknięć ich małżeństwo pozostaje silne od ponad 30 lat. "Podczas pandemii pytam męża, jak mu się spało, jak mija mu poranek. Naprawdę mi zależy. Naprawdę chcę wiedzieć, co może wydawać się zaskakujące" - stwierdziła.



Z kolei Bacon pół roku temu w wywiadzie dla magazynu "People" podkreślił, że między nimi nie ma żadnej rywalizacji, że Kyra bardzo go wspiera. Gdy któreś z nich odniesie jakiś sukces, traktują go jak swój własny.