Kevin Bacon i Kyra Sedgwick znów zaskoczyli. Aktor opublikował zdjęcie... bielizny żony!

"Czasami pranie może być zabawne i pełne niespodzianek" - napisał Kevin Bacon na Instagramie publikując zjęcie na którym widzimy kobiece, czarne, koronkowe figi, z naszytymi kryształkami, które układają się w napis "Kocham KB".

Tajemniczy KB to rzecz jasna Kevin Bacon, a właścicielką bielizny jest jego żona Kyra Sedgwick. Zdjęcie zostało wykonane przy pralce, a twarz aktora odbija się w pokrętle urządzenia. "Dzięki za przewietrzenie moich brudnych rzeczy" - post skomentowała dowcipnie Sedgwick.

Kevin Bacon i Kyra Sedgwick: Intymne szczegóły

To nie pierwszy raz gdy para uchyla rąbka tajemnicy na temat intymnych szczegółów swojego życia. Przy okazji udowadniając, że mają duży dystans do samych siebie. Największy rozgłos wywołał wywiad, jakiego Sedgwick udzieliła w styczniu Jimmy'emu Kimmelowi. Sedgwick opowiedziała wtedy, jak poprosiła męża podczas kwarantanny, by zrobił jej depilację brazylijską. Zabieg z gorącym woskiem i usunięciem owłosienia z miejsc intymnych zakończył się dla niej bardzo boleśnie. Aktor poradził bowiem sobie z tym zadaniem nad wyraz nieudolnie. "Nie mówię, że to była katastrofa, ale fakt, że nie musieliśmy jechać do szpitala, był po prostu absolutnym cudem" - Sedgwick przyznała w talk-show.

Znana para 4 września obchodziła 33. rocznicę ślubu. Baconowie mają dwoje dzieci, 32-letniego syna i 29-letnią córkę.