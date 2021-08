​Kerry Washington: Główna rola w kolejnej produkcji Netflixa

Kerry Washington z całą pewnością nie może narzekać na brak zawodowych wyzwań. W zeszłym roku wystąpiła w zrealizowanym przez Netflixa musicalu "Bal" w reżyserii Ryana Murphy’ego, w którym na ekranie partnerowali jej Nicole Kidman, Meryl Streep i James Corden. Wówczas premierę miał również ciepło przyjęty serial "Małe ogniska", który zdobył pięć nominacji do nagrody Emmy.



Washington nie zwalnia tempa - dwukrotnie nominowana do Złotego Globu aktorka po raz kolejny połączyła siły z Netflixem, by zagrać główną rolę w szykowanej przez streamingowego giganta ekranizacji bestselerowej książki "Rockaway: Surfing Headlong into a New Life" autorstwa Diane Cardwell.



Reklama

Kerry Washington w ekranizacji bestsellera

Publikacja wydana w lipcu 2020 roku stanowi zapis wspomnieć autorki, która na skutek odkrycia nowej pasji całkowicie zmieniła swoje dotychczasowe życie. Cardwell to jedna z założycielek "Vibe Magazine", która przez ponad dwie dekady pisała dla "The New York Times". Pewnego dnia, w ramach rutynowego zlecenia, wyrusza do Rockaway Beach, miejsca, które opisuje na kartach swojej książki jako "zaniedbany szczątek lądu zwisający z Nowego Jorku ku Oceanowi Atlantyckiemu". To tu odkrywa miłość do surfowania i poznaje fascynującą społeczność pasjonatów longboardingu. "Z dala od intensywnego wielkomiejskiego życia autorka odzyskuje utraconą równowagę i wkracza na ścieżkę samopoznania - najbardziej radosną ścieżkę, jaką przyszło jej kroczyć. To historia wewnętrznego zbawienia i nauczenia się akceptowania tego, co przynosi los" - głosi opis wydawcy.

Książka została uznana przez "Outside Magazine" za jedną z najlepszych przygodowo-podróżniczych publikacji minionego roku. Jak wynika z udostępnionego przez Netflixa komunikatu, Washington wcieli się w samą Cardwell. Aktorka będzie zarazem pełnić obowiązki producentki za pośrednictwem swojej firmy producenckiej Simpson Street. W gronie producentów znaleźli się również Pilar Savone, Liza Chasin oraz Todd Shuster. Autorka przenoszonej na ekran książki będzie natomiast producentką wykonawczą obrazu.

Nadchodząca ekranizacja dzieła Cardwell to niejedyny wspólny projekt Washington i Netflixa. Gwiazda "Django" wystąpi również w szykowanym przez platformę streamingową filmie dla młodzieży "The School for Good and Evil", którego scenariusz powstał w oparciu o powieść Somana Chainaniego o tym samym tytule. Na ekranie zobaczymy także m.in. Charlize Theron, Laurence’a Fishburne’a i Michelle Yeoh. Tytuł ma trafić do katalogu serwisu w przyszłym roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.