Gwiazda takich produkcji, jak "Django" , "Skandal", "Nominacja" czy "Małe ogniska", postanowiła sprawdzić się w roli pisarki. W dniu swoich 46. urodzin Kerry Washington ogłosiła w rozmowie z "People", że napisała książkę pod tytułem "Thicker Than Water", która ukaże się na rynku 26 września.

Kerry Washington: Najbardziej osobisty projekt

"Pisanie książki to jak dotąd najbardziej osobisty projekt, jakiego się podjąłem. Mam nadzieję, że czytelnicy przyjmą ją z otwartymi sercami i modlę się o to, by oferowała nowe spostrzeżenia i świeżą perspektywę oraz aby zachęcała ludzi do większego współczucia zarówno dla innych, jak i samych siebie" - powiedziała aktorka. I dodała, że w swoim pamiętniku po raz pierwszy ujawni, "w jaki sposób radziła sobie z porażkami i wyzwaniami, skutecznie ukrywając traumy z dzieciństwa". "To opowieść o drodze, jaką przebyłam, aby odkryć to, kim naprawdę jestem" - zdradziła Washington.