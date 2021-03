​Kenneth Branagh wyreżyseruje biografię Bee Gees

Studio Paramount Pictures przygotowuje się do zrealizowania filmu biograficznego o zespole Bee Gees. Wyreżyserowaniem tego projektu zajmie się Kenneth Branagh. Grupie stworzonej przez braci Gibb poświęcony był ostatnio film dokumentalny Franka Marshalla, "The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart".

Kenneth Branagh świetnie spisuje się zarówno przed, jak i za kamerą /Getty Images

Film Branagha skupi się na wieloletniej karierze popularnego zespołu, który świetnie czuł się w różnych gatunkach muzyki. Widzowie poznają początki grupy założonej przez braci Barry'ego, Maurice'a i Robina Gibbów oraz ich drogę do międzynarodowej sławy. Drogę znaczoną takimi wydarzeniami jak m.in. nagranie pierwszego wielkiego hitu Bee Gees, który dotarł na szczyt list przebojów, utworu "How Can You Mend a Broken Heart" czy stworzenie utworów, które zrewolucjonizowały gatunek disco, czyli kompozycji do filmu "Gorączka sobotniej nocy".



Scenariusz filmu Branagha napisze Ben Elton ("Jaś Fasola", "Czarna żmija", "Cała prawda o Szekspirze"). Historię grupy przypomniała niedawno stacja HBO w dokumencie "The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart", którego jednym z narratorów był ostatni żyjący członek grupy, Barry Gibb. Maurice zmarł w 2003 roku, Robin dziewięć lat później.

Barry Gibb odegra ważną rolę także przy powstaniu filmu Branagha - będzie jednym z jego producentów. Oprócz niego film wyprodukują Steven Spielberg i Graham King ("Bohemian Rhapsody").

Kennetha Branagha można było ostatnio oglądać w filmie Christophera Nolana "Tenet". Na premierę czeka wciąż drugi film z serii poświęconej detektywowi Herculesowi Poirot, "Śmierć na Nilu", który wyreżyserował i w którym zagrał rolę słynnego detektywa.

Innym projektem, nad którym pracuje aktualnie Branagh, jest serial "The Sceptred Island", w którym wciela się w postać premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Artysta wyreżyserował także czekający na premierę film "Belfast", którego akcja rozgrywać się będzie w latach 60. ubiegłego wieku.