Kenneth Branagh jako Boris Johnson

Kenneth Branagh będzie filarem obsady serialu "This Sceptred Isle", realizowanego przez stację Sky. Północnoirlandzki aktor zagra w nim premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona. Osią fabuły tej pięcioodcinkowej produkcji będą zmagania Brytyjczyków z pierwszą falą pandemii koronawirusa.

Kenneth Branagh nie boi się aktorskich wyzwań /Leon Bennett /Getty Images

"Pierwszą falę pandemii COVID-19 zapamiętamy na zawsze" - stwierdza w oświadczeniu reżyser "The Sceptred Isle" Michael Winterbottom. "To czas, kiedy kraj zjednoczył się, by walczyć z niewidzialnym wrogiem. Czas, kiedy ludzie byli bardziej niż kiedykolwiek świadomi, jak ważna jest społeczność. Nasza seria łączy niezliczone prawdziwe historie - od Borisa Johnsona spod Downing Street 10, po pracowników z pierwszej linii frontu w całym kraju - i przedstawia wysiłki naukowców, lekarzy, pracowników domów opieki i decydentów, aby chronić nas przed wirusem" - wyjaśnia filmowiec.

Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się w pierwszym kwartale tego roku, a premiera planowana jest na jesień 2022 roku.

Kennetha Branagha, którego zakontraktowano do roli premiera Wielkiej Brytanii, po raz ostatni mogliśmy oglądać w obrazie "Tenet" Christophera Nolana. Natomiast w tym roku na ekrany kin wejdzie kryminał "Śmierć na Nilu", będący ekranizacją prozy Agathy Christie. To szczególna produkcja dla Branagha, bo nie tylko ją wyreżyserował, ale również zagrał główną rolę detektywa Herkulesa Poirot.

60-letni gwiazdor nie mógł wymarzyć sobie ciekawszego scenariusza, niż życie Borisa Johnsona w pierwszych miesiącach pandemii. Na początku kwietnia 2020 r. polityk zachorował na Covid-19 i trafił na oddział intensywnej terapii. Natomiast pod koniec tamtego miesiąca na świat przyszło jego szóste dziecko.