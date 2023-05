Kolejne kilka lat Anger spędził we Francji, realizując filmy “Eaux d’Artifice" i “Rabbit’s Moon". Do USA wrócił w 1953 roku, co zaowocowało kolejnymi dziełami: “Inauguration of the Pleasure Dome", “Scorpio Rising", w którym wystąpił Bruce Byron oraz "Lucifer Rising" z rolą Marianne Faihtfull.

Opisał największe hollywoodzkie skandale W 1959 roku Anger opublikował skandalizującą książkę “Hollywood Babylon", w której opisał skandale, będące udziałem hollywoodzkich gwiazd pokroju Marilyn Monroe, Judy Garland i Charliego Chaplina. Krótko po publikacji książka została wycofana ze sprzedaży i zakazana w Stanach Zjednoczonych. W 1984, tuż po ogłoszeniu filmowej emerytury, Anger napisał drugą część "Hollywood Babylon". W 2000 roku powrócił do kręcenia filmów. W ciągu kolejnych kilkunastu lat zrealizował około dziesięciu krótkometrażowych produkcji. Reklama