Obowiązki producentów nadchodzącego obrazu pełnią Charles Roven i Matt Budman. Projekt filmu zostanie zaprezentowany podczas Europejskich Targów Filmowych w Berlinie, które rozpoczną się już 16 lutego. Sprzedażą praw do międzynarodowej dystrybucji zajmuje się FilmNation Entertainment. Berlińskie targi jak co roku towarzyszą Berlinale - jednemu z najważniejszych festiwali filmowych na starym kontynencie. W Konkursie Głównym o Złotego Niedźwiedzia powalczy 18 tytułów.

Sacha Baron Cohen i Keke Palmer filmowym małżeństwem

Baron Cohen stał się sławny dzięki kultowym rolom komediowym, takim jak Borat, Ali G czy Admirał Generał Aladeen. Komik ma na koncie m.in. dwa Złote Globy, nagrodę AACTA i trzy nominacje do Oscara. Z kolei Palmer znana jest widzom głównie z występów w filmach "Ślicznotki" i "Nie!" oraz serialach "Stacja Berlin", "Krzyk" i "Królowe krzyku". Dwa lata temu została laureatką Emmy, a w zeszłym roku dostała nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Nowojorskich Krytyków Filmowych.

"Super Toys" będzie jedenastym filmem fabularnym Russella - nie licząc zmiażdżonej przez krytyków komedii romantycznej "Miłość przez przypadek", która została ukończona bez jego udziału. Ostatnią produkcją twórcy "American Hustle", "Fightera" i "Poradnika pozytywnego myślenia" była ubiegłoroczna komedia "Amsterdam" z Margot Robbie, Anyą Taylor-Joy, Christianem Balem Johnem Davidem Washingtonem w rolach głównych. Gwiazdorska obsada nie pomogła. Film okazał się finansową klapą - zarobił tylko 31,2 miliona dolarów przy budżecie sięgającym 80 milionów.

George O. Russell: Bójka z George'em Clooneyem

Choć amerykański reżyser był doceniany za swoje produkcje, wielokrotnie mierzył się też z krytyką - przede wszystkim ze względu na awanturowanie się na planach zdjęciowych i notoryczne ubliżanie współpracownikom. Swego czasu głośno było o incydencie, do jakiego doszło podczas zdjęć do "Złota pustyni". Gdy Russell wyżywał się na swoim asystencie, interweniował George Clooney, co skończyło się jego bójką z reżyserem. Gwiazdor wyznał potem, że zarządzany przez Russela plan to było "najbardziej chaotyczne i przepełnione agresją miejsce, jakie widział".