Kolejnymi produkcjami Palmer były m.in. biograficzny film o zespole TLC "CrazySexyCool: The TLC Story", serial "Masters of Sex" oraz broadwayowska wersja "Kopciuszka". 21-latka została pierwszą Afroamerykanką w historii, która wcieliła się w ikoniczną bohaterkę.

Keke Palmer: Strptizerka u boku Jennifer Lopez

Popularność przyniosła jej jednak dopiero rola u boku Jennifer Lopez w dramacie "Ślicznotki".

Była to inspirowana prawdziwym wydarzeniem, o którym głośno było w 2015 roku dzięki artykułowi w "New York Magazine", historia byłych tancerek nocnego klubu, które mszczą się na swoich klientach (bankierach z Wall Street), za ich ordynarne zachowanie.

Nakręcony za 20 milionów dolarów film okazał się kasowym sukcesem, przynosząc na całym świecie dochód 157 milionów dolarów.



W głównych rolach zobaczyliśmy Jennifer Lopez, Constance Wu i Cardi B. Partnerowałą im Keke Palmer.

"Nieustraszona dziewczyna, która zawsze mówi to, co myśli, co czuje. Zakochałam się w jej poczuciu humoru oraz w tym, że potrafi śmiać się dosłownie ze wszystkiego!" - tak Keke Palmer opisała swoją bohaterkę, tancerkę Mercedes.

Palmer bardzo poważnie potraktowała bycie częścią filmowego siostrzeństwa: "Te kobiety uczą się wzajemnie na sobie polegać, bo wiedzą, że bez tego zaufania ich plan nie miałby szans powodzenia. Ich więź daje każdej z nich nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. Mercedes postrzega Ramonę, Destiny i Annabelle jak siostry, jest wobec nich stuprocentowo lojalna, ale zarazem podchodzi do wszystkiego raczej racjonalnie i wie, że kiedy przyjdzie co do czego, jeśli w ogóle przyjdzie, będzie musiała przede wszystkim troszczyć się o samą siebie" - przyznała gwiazda, która była bardzo zadowolona z możliwości pracy z Wu i Lopez.

"Zawsze chciałam spotkać się z Jennifer, bo przez długie lata była moją inspiracją, śledziłam jej karierę i podziwiałam odwagę. Na żywo okazała się wspaniała, podobnie jak Constance. Jestem dumna, że mogłam zagrać w filmie wyreżyserowanym, wyprodukowanym oraz napisanym przez kobiety i o kobietach!" - podkreśliła.

Keke Palmer: Zagra w nowej wersji "Zakonnicy w przebraniu"?

Kolejną świetnie ocenioną kreacją Palmer był występ w filmie Jordana Peele'a "Nie!". Zagrała w nim dziewczynę, która wspólnie bratem (Daniel Kaluuya) prowadzi jedyne w Hollywood zarządzane przez Afroamerykanów ranczo dla koni. Historia ich rodziny ściśle związana jest z początkami przemysłu filmowego. Codzienność Haywoodów zaburzona zostaje przez niesamowite wydarzenia, które sprawiają, że wszyscy zaczynają spoglądać w stronę nieba.

Wcześniej aktorka była nominowana do Nagrody Emmy za rolę w serialu komediowym "Turnt Up with the Taylors", w którym wciela się we wszystkie role członków tytułowej rodziny Taylorów.

W ubiegłym roku Whoopi Goldberg, która przygotowuje trzecią część "Zakonnicy w przebraniu" zdradziła, że w swym filmie chętnie widziałaby właśnie Keke Palmer.

Na odpowiedź Palmer nie trzeba było długo czekać. Podczas Academy Museum Gala gwiazda została zapytana przez dziennikarzy, co myśli o propozycji Goldberg. "Zdecydowanie chcę wziąć w tym udział. Jestem gotowa. Zadzwoń do mnie, Whoopi!" - powiedziała podekscytowana.

Na razie brak jednak konkretów dotyczących tej produkcji. Pewne jest natomiast, że Palmer zagra u boku Saszy Barona Cohena w nowym filmie Davida O. Russella, reżysera takich hitów, jak "American Hustle", "Fighter" czy "Poradnik pozytywnego myślenia".

"Super Toys" przedstawi historię małżonków, którzy pracują jako przedstawiciele handlowi w firmie zajmującej się sprzedażą zabawek. Akcja produkcji osadzona będzie w latach 70. Russell odpowiada nie tylko za reżyserię, ale i scenariusz. "To opowieść o parze odlotowych sprzedawców, którzy podczas podróży po Ameryce Środkowej będą musieli stoczyć walkę na śmierć i życie, aby ocalić siebie, swoje małżeństwo i 12-letnią córkę" - brzmi oficjalny opis fabuły.

Keke Palmer: Życie osobiste

W 2017 roku, podczas wizyty w programie "The Wendy Williams Show" Palmer została zapytana o seksualną tożsamość. "Lubię każdego, kto mnie kocha. Miłość to osobista sprawa; to, co czuję dzisiaj, nie musi być tym, co będę czuła za kilka lat. Nie chciałabym ograniczać się do jednego uczucia lub czyjejś idei [na dany temat]" - aktorka przyznała enigmatycznie, że jest zmiennej orientacji seksualnej.

W 2019 roku ujawniła na Twitterze, że dokonała aborcji w wieku 24 lat. Artystka cierpi zespół zaburzeń hormonalnych prowadzących do braku owulacji, zwany zespołem policystycznych jajników.

W grudniu 20022 roku, będąc gospodynią "Saturday Night Live", Palmer ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Syn gwiazdy i jej chłopaka Dariusa Jacksona przyszedł na świat w lutym 2023. Wkrótce potem Palmer rozstała się jednak z ukochanym.