Keira Knightley obawia się sztucznej inteligencji. Zagrożenie dla aktorów?

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

Sztuczna inteligencja staje się coraz głośniejszym i bardzo spornym tematem w przemyśle muzycznym i filmowym. Jedni, doceniając rozwój technologii, upatrują w tym ciekawych perspektyw, jednak wielu artystów dopatruje się w niej sporego zagrożenia. Do grona tych drugich należy niewątpliwie brytyjska aktorka Keira Knightley. Gwiazda filmu "Duma i uprzedzenie" przyznała, że postęp AI bardzo ją martwi. Nie wiedząc do jakiego stopnia w niedalekiej przyszłości ten nurt się rozwinie i jak bardzo będzie wykorzystywany w branży filmowej, aktorka już zastanawia się nad zastrzeżeniem praw do swojego wizerunku.

Keira Knightley /Dimitrios Kambouris /Getty Images