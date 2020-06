Keanu Reeves wraca w trzeciej części przygód Billa i Teda

Keanu Reeves i Alex Winter po raz ostatni wcielili się w parę słynnych bohaterów w 1991 roku, w filmie „Szalona wyprawa Billa i Teda”. Blisko trzydzieści lat później do kin trafi trzecia część tej kultowej serii, rozpoczętej w 1989 roku filmem „Wspaniała przygoda Billa i Teda”. Premiera filmu „Bill & Ted Face the Music” zaplanowana została na 21 sierpnia tego roku.

Keanu Reeves i Alex Winter w zwiastunie filmu „Bill & Ted Face the Music” /YouTube

Reeves w filmie wyreżyserowanym przez Deana Parisota powtórzy rolę Theodore’a "Teda" Logana. Z kolei Winter zagra jego przyjaciela Williama "Billa" S. Prestona. Obaj po raz kolejny wsiądą do budki telefonicznej, by podróżować w czasie. Tym razem do swojej kolejnej przygody dorośli Bill i Ted zaproszą swoje córki. Razem postarają się uratować świat.

Wideo BILL & TED FACE THE MUSIC Official Trailer #1 (2020)

W pozostałych rolach w filmie "Bill & Ted Face the Music" wystąpią Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine i Holland Taylor. W roli Śmierci ponownie będzie można zobaczyć Williama Sadlera.



Dwa pierwsze filmy serii cieszyły się uznaniem fanów. Były ogromnie popularne w obiegu kasetowym i zyskały miano kultowych.



Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, zaplanowana na 21 sierpnia premiera filmu Parisota odbędzie się zgodnie z planem. Do działalności powoli zaczynają wracać amerykańskie kina, a od 12 czerwca ponownie otwierane będą te mieszczące się w Kalifornii.