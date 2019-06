Keanu Reeves w polskiej superprodukcji

9 czerwca podczas trwających w Los Angeles targów E3 zaprezentowano zwiastun "Cyberpunk 2077", nowej produkcji polskiego studia CD Projekt RED, twórców serii gier na podstawie "Wiedźmina" Andrzeja Sapkowskiego. Prezentację zaszczycił swoją obecnością aktor Keanu Reeves, który użyczył swojego wizerunku i głosu jednej z postaci.

Keanu Reeves /Christian Petersen /Getty Images

Gdy Reeves pojawił się na scenie po prezentacji zapowiedzi, publiczność oszalała. Zanim aktor doszedł do głosu, musiał przeczekać burzę oklasków i okrzyków.

Reklama

"Jakiś czas temu goście z CD Projekt Red zaprosili mnie do udziału w ich nowej grze" - mówił Reeves. "Bez końca mówili o stworzonym przez nich otwartym świecie i wielowątkowej historii, możliwości zmian swojej postaci poprzez wybory w grze. Nie znałem wcześniej [tego projektu], ale zaraz bardzo się nim podekscytowałem".



Wideo Keanu Reeves zapowiada "Cyberpunk 2077", E3 2019

"Zawsze przyciągały mnie fascynujące opowieści" - kontynuował aktor znany z serii "Matrix" i "John Wick". "Zdradzę wam, że samo bycie tam, przechadzka po ulicach przyszłości... zapiera dech w piersiach". "Ty zapierasz dech w piersiach" - krzyknęła wtedy jedna z osób znajdujących się na widowni, co spotkało się z rozbawieniem samego Reevesa.



Następnie gwiazdor zdradził datę premiery gry. Będzie ona możliwa do nabycia 16 kwietnia 2020 roku na PC, Playstation 4 i Xboxa One.



"Cyberpunk 2077" to RPG akcji z otwartym światem, którego akcja dzieje się w Night City w Kalifornii w 2077 roku. Świat jest opanowany przez modę na mechaniczne wszczepy. Gracz wcieli się w postać najemnika V, którego wygląd i zachowanie będzie mógł dowolnie modyfikować.



Ostatnia gra CD Projekt RED, "Wiedźmin 3: Dziki Gon", sprzedała się na całym świecie w liczbie ponad 33 milionów kopii do końca 2017 roku.