Keanu Reeves: Premiery dwóch filmów w jeden dzień

Ten dzień zapadnie w pamięć sympatykom Keanu Reevesa. Na 21 maja 2021 zaplanowano premiery kontynuacji dwóch kultowych filmów z jego udziałem - "Matrix 4" i "John Wick 4".

Keanu Reeves jako bohater "Matrixa" (L) oraz w roli Johna Wicka (P) /Ronald Siemoneit/Sygma/Getty Image/ ROCKET SCIENCE VFX / East News

Być może to zbieg okoliczności, a być może celowe działanie któregoś ze studiów filmowych, faktem jest jednak to, że Matrix 4" i "John Wick 4" trafią na ekrany kin w tym samym terminie - 21 maja 2021 r. Fani Reevesa już deklarują, że to powinien być "Dzień Keanu Reevesa".



Każdy z filmów wyprodukowała inna wytwórnia. "Matrix" jest "dzieckiem" Warner Bros., a "John Wick" to dzieło Lionsgate. Niewykluczone, że któraś z firm dojdzie do wniosku, że lepiej będzie zmienić datę premiery. Pod większą presją może być Lionsgate, które jest mniejszym studiem.

Zdjęcia do "Matrix 4" powinny zacząć się na początku 2020 roku. Lana Wachowski napisała scenariusz z pomocą Aleksandra Hemona i Davida Mitchella. Na ekranie ponownie zobaczymy Reevesa jako Neo i Carrie-Anne Moss jako Trinity. Do obsady dołączyli też Neil Patrick Harris i Yahya Abdul-Mateen II.

O ile od premiery ostatniej części sagi Wachowskich "Matrix Rewolucje" minęło 16 lat, "John Wick" to fenomen tej dekady. Historia jednego z najlepszych płatnych zabójców, pełna czarnego dowcipu i przemocy, przynosi coraz większe zyski. Na trzeciej odsłonie "Johna Wicka" wytwórnia zarobiła prawie 330 mln dolarów (budżet filmu wynosił 55 mln). Reżyserem serii jest Chad Stahelski.